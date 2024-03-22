被視為對邯鄲3國中生殺人逃責表態 陸最高檢發聲：依法追究刑責

河北國中生小光（化名）遭3名同學殺害，並棄屍於廢棄菜園棚架內；圖為小光10日下午赴約途中在監視器裡的最後身影。（取材自微博）

中國最高檢檢察長應勇近日表示，未成年人實施故意殺人或故意傷害致人死亡等嚴重犯罪，符合核准追訴條件的，要依法追究刑事責任。由於中國河北邯鄲一名男國中生近日疑遭3名同學「預謀」殺害並埋屍，震驚中國社會，且涉案學生仍未成年，是否因此躲過刑責備受關注，應勇的這番話，也被中國網友認為，是對此案作出表態。

根據「最高檢」微信 公眾號消息，最高人民檢察院黨組書記、檢察長應勇20日至21日率最高檢察研組，到寧夏固原、銀川調查。

根據發布，應勇此行是就貫徹落實習近平 在全國兩會 期間的重要講話精神和全國兩會精神，加強檢察機關法律監督工作，更好服務經濟社會高品質發展等，進行考察。不過他在過程中特別針對「未成年人犯罪」進行表態與工作安排，似在回應近期邯鄲初中生事件。

應勇表示，要加強未成年人檢察工作，堅持對侵害未成年人犯罪「零容忍」，深化綜合履職，以檢察司法保護促進六大保護，合力為未成年人健康成長撐起法治藍天。

他強調，「要高度重視未成年人犯罪預防和治理，對未成年人實施的故意殺人或故意傷害致人死亡等嚴重犯罪，符合核准追訴條件的，要依法追究刑事責任」。

他還說，要積極協調推動專門學校建設，健全罪錯未成年人分級干預機制，加大教育矯正力度，攜手各方堅決遏制未成年人犯罪高發勢頭。

新京報日前報導，根據公安部門透露，3名涉案男學生均已滿12歲、未滿14歲。而依照中國刑法，已滿12歲、不滿14歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，「經最高檢核准追訴的，應當負刑事責任」。

北京師範大學法學院副教授蘇明月指出，這意味著只有經過最高檢核准追訴，案件才能進入刑事司法程序，由法院經過審判定罪量刑。由於未成年人不適用死刑，最高可被判處無期徒刑。

據央視日前報導，河北邯鄲肥鄉區警方表示，當地成立了由60多人組成的專案組偵辦此案，目前被害人屍檢已結束，目前初步認定這是一起「有預謀」的犯罪案件，犯罪嫌疑人曾分兩次在廢棄大棚挖掘，以進行埋屍。