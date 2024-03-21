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邯鄲初中生被虐殺案 父曬與兒最後一次對話 網友看哭了

中國新聞組／上海21日電
王士坡接受採訪。（取材自看看新聞Knews）
王士坡接受採訪。（取材自看看新聞Knews）

河北邯鄲王姓初中生遭三名同學虐殺案，牽動廣大家長的心。遇害者父親王士坡20日在網上公布和兒子的聊天紀錄，可以看出紀錄停在案發前一天，王姓初中生還跟爸爸說想吃炸醬麵，而這也成了父子最後一次對話。王士坡近日更首度接受媒體採訪，哽咽說要為兒子討公道，內容讓人不捨，有網友留言：「看哭了，窒息得喘不過氣。」

來源：YouTube

看看新聞網報導，20日凌晨，王士坡發布了和兒子的聊天紀錄。從聊天紀錄可以看出，3月9日，也就是案發前一天，王姓初中生收拾了家裡，因為想吃炸醬麵，問爸爸要了15塊錢人民幣（約2美元）。

王士坡10日回覆：「想吃炸醬麵了就給爸爸發個信息。」11日又留言「看到回信息，爸爸回來了。」父親多次在微信上聯繫兒子，但均未有回應。

事發後的第八天，王士坡終於見到了兒子。3月18日凌晨，在他和律師的全程見證下，警方對孩子的遺體進行了屍檢。

如果不是憑身上的衣服，他不願意把眼前的一切和自家小孩連結起來。在律師的陪同下，王士坡咬著牙堅持看完了屍檢的整個過程。他想知道，兒子在生命的最後，究竟遭遇了什麼。

解剖結束的當天，原本總是迴避鏡頭的王士坡，決定接受視訊訪談。他要弄清楚真相，給兒子討一個公道。

父親多次在微信上聯絡兒子，但均未回應。（取材自看看新聞Knews）
父親多次在微信上聯絡兒子，但均未回應。（取材自看看新聞Knews）

據報導，家人一度擔心王士坡看完兒子驗屍後，精神會垮掉。但他堅定地說，現在還沒有到可以脆弱的時候。等給兒子討回公道，「再躺個三天三夜」。

王士坡在接受訪問時表示，「跟孩子說18歲去當兵，他非常高興，還給他看了閱兵的視頻，看軍人走姿，跟他聊規畫聊未來。但現在什麼都不用了……。」

在談到孩子是否提過在學校被欺負時，王士坡說孩子曾發朋友圈稱「夢見從學校樓頂跳下來」。家人之後問他是否在學校被欺負了？孩子卻說沒有。

王士坡回憶，兒子在案發前還在家洗衣服收拾屋子，並打電話給他問要不要留冰箱裡的菜。

在訪談中，被害人姑姑提到，孩子先前有表現過不願意上學的意願，家長可能錯失了孩子釋放求救的訊號。

相關訪問內容引起網友關注，有網友評論：看到父親太心痛了。「真是難以想像這位父親經歷的巨大悲傷和憤怒。」

圖為邯鄲遇害初中生向父親要錢。（取材自看看新聞Knews）
圖為邯鄲遇害初中生向父親要錢。（取材自看看新聞Knews）

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