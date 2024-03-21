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1周2起 南寧第一人民醫院又傳實習生自殺

中國新聞組╱北京21日電
南寧市第一人民醫院一周內，發生兩起實習醫師自殺。(取材自醫院官網)
南寧市第一人民醫院一周內，發生兩起實習醫師自殺。(取材自醫院官網)

繼一名27歲麻醉科規培(住院醫師規範化培訓)女醫師在廣西南寧市第一人民醫院內割頸自殺後，又傳出一名22歲實習生燒炭自殺，若情況屬實，這是本周內該醫院曝光的第二起自殺事件。

大河報報導，一份搶救記錄顯示，3月19日晚上8點，南寧市第一人民醫院接診了一名22歲男性患者，主訴是發現意識喪失1小時。救護人員出診到達現場後，房間有燒炭味，患者平臥在地，身旁發現炭盆及安眠藥空瓶子，呼吸消失，瞳孔散大，懷疑一氧化碳中毒或藥物中毒。

據報導，搶救地址為第一人民醫院七號樓，有網友指出燒炭者是該醫院的一名實習生。若情況屬實，這是本周內該醫院曝光的第二起自殺事件。

根據澎湃新聞報導，3月14日晚，一名麻醉科規培生在第一人民醫院洗手間割頸自殺身亡，原因疑似是在規培協議上與醫院產生矛盾。有醫院內部人員稱，逝者畢業後想跳槽去其他醫院，但被南寧市第一人民醫院卡住規培證。

根據公開資料，南寧市第一人民醫院是一所集醫療、教學、科研、預防保健、康復於一體的三級甲等綜合醫院，是南寧市醫保定點醫院，是廣西醫科大學第五附屬醫院和廣西醫科大學第五臨床醫學院。

3月20日，媒體針對網傳「燒炭自殺」事件向第一人民醫院查詢，院方稱「不清楚」隨即掛斷電話。

南寧市衛生健康委員會證實，已收到相關資訊，會跟進處理此事，但最終公布需由宣傳部門統一統籌。

醫院實習生頻傳自殺引發關注，在這兩起自殺案件之前，湖南一名25歲女規培醫生於2月23日在湖南人民醫院醫生值班室割頸自殺。遺書裡寫道：「我真的好累，想回去休息了…世上本就沒有公平，怪我自己是不合格的牛馬，熬不下去了。」

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