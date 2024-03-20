8個月賣血16次 山西19歲男猝死 血漿站疑1個100元「拉人頭」

忻州天壇生物單採血漿有限公司。(取材自觀察者網)

山西一名19歲少年日前猝死 ，隨後被曝死前8個月內曾連續「有償捐獻血漿」16次，更曾被醫院診斷為「重度貧血」。家屬質疑血漿站「拉人頭」，以每次可獲得金額不等的費用、提供「車接車送」等服務，引誘少年「賣血」。涉事的忻州天壇生物單採血漿有限公司近日稱，嚴格按照國家規定工作。當地衛健委回應表示，正在調查處理中。

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新京報報導，涉事企業忻州天壇生物單採血漿有限公司是中國醫藥集團有限公司的子公司，核准成立於2011年，在忻州市部分縣、區開展血漿採集業務。忻府區委區政府已成立調查處置工作專班。目前已展開調查工作。涉案企業19日已停業整頓，配合調查。

新黃河報導，今年1月15日，家住山西省忻州市靜樂縣的19歲少年趙偉在家中突然逝世。父親趙志杰在整理其遺物時發現，趙偉在逝世前8個月時間內疑似連續被抽採血漿多達16次，最短的「賣血」間隔天數為12天。遺物中，還有一張趙偉在逝世十天前於當地醫院開立的檢查單，診斷顯示其重度貧血，疑出現造血功能障礙。

據報導，趙偉的父親趙志杰是幹農活出身，此前在縣內的「供銷合作社」上班，生活並不富裕。今年春節前夕，趙偉出去打工。「大概在網咖做了不到一個月，大概1月初回家後說有點不舒服。」趙志杰回憶，兒子說有點感冒，吃了感冒藥。一連幾天，趙偉都很正常。但在1月15日，他渾身無力，沒有下床。當醫師趕來時，趙偉已沒有了生命徵象。

據了解，血漿站不同於捐血站，單採血漿站是由血液製品生產單位設置的。

趙志杰說，兒子過世後，他和妻子打開他手機中的聊天紀錄發現，兒子自2023年5月透過一名呂姓男子接觸到血漿站，平均每個月抽兩次血漿，每次都可獲得金額不等的費用，對方也提供「車接車送」的服務。

「這個血漿站屬於『拉人頭』宣傳，拉一個給100元(人民幣，約13.8美元)。」趙志杰說，「他們透過這種方式誘騙這些剛入社會的孩子頻繁『賣血』，導致我兒子長時間高頻率抽血，造成血液再生功能疾病最後導致死亡，必須為此負責。」

報導指出，據國健委「獻血漿者須知（2021年版）」提到，兩次捐血漿間隔不得少於14天，一年內累積血漿次數不得超過24次。每次捐血漿量不得超過600公克（含抗凝血劑）。