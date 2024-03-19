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中國再傳青少年殺人事件 16歲少年殺害同學後說了這句話

中國新聞組／即時報導
湖北一名16歲青少年在殺害同學後，只在社交平台輕飄飄留下一句：「十年青春沒了」。（取材自微博）
湖北一名16歲青少年在殺害同學後，只在社交平台輕飄飄留下一句：「十年青春沒了」。（取材自微博）

中國再傳青少年殺人事件。綜合四川日報旗下新媒體《封面新聞》與港媒報導，3月18日，一則「咸寧火車站一名16歲少年被同齡人殺害」的消息在中國多個社交平台流傳。據悉，死者「小帥」剛過完16歲生日，當天是被一位朋友邀請幫助調解糾紛時遇害，兇嫌案發後在社交平台上發布一張自己帶紋身的照片，並輕描淡寫地留言稱：「十年青春沒了」

本月10日，河北邯鄲也傳出，三名初中生霸凌同學並將其殘忍殺害、掩埋的社會事件。據稱，被害的王姓學生長期遭同學霸凌。案發當天三名犯罪嫌疑人將王姓學生騙出，再強行將其微信上的人民幣191元全數轉走，手機搶走關機後，以鐵鍬將其擊斃。

消息稱，這三名目前僅初中一年級的青少年，犯案手法極其殘忍。三人以鐵鍬把王姓學生臉部砸爛後，聯手將屍體掩埋。家屬和警方多次上門詢問失蹤王姓學生下落，三人一直堅稱不知情，11日甚至還能面不改色正常去上學。

據央視新聞報導，當地警方表示，經連日來偵查，初步認定這是一起有預謀的犯罪案件。為掩埋屍體，犯罪嫌疑人分兩次在廢棄的蔬菜大棚進行挖掘，目前尚未發現有成人參與作案。

最新一起發生在湖北咸寧的青少年殺人案，《封面新聞》表示，「小帥」的父母都在外打工，因性格陽光，「小帥」人緣很好，有不少的朋友。他的同學小李表示，「當天晚上，一名同學邀請他幫忙調解與另一個朋友的事情，結果對方掏出刀子劃傷他的臉，兩人扭打的時候對方捅了他，之後跑了。」

行凶的少年逃離現場後，在社交平台發布了一張胸前有紋身的相片，並發了「十年」兩個字，之後自己置頂一條留言「十年青春沒了，後悔也沒有用」。研判行凶者是指自己應該會被判刑十年。

這起社會事件同樣在中國引發廣泛關注。在《封面新聞》微博這條新聞的下方留言處，有網友稱：「人家生命沒了，他輕飄飄一句十年青春沒了？」「怎麼這麼多孩子被害？」「未成年不是免死金牌！」「看得我起了一身雞皮疙瘩，頭皮發麻，太恐怖了！」

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