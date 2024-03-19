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湖南12歲學生1小時遭打60下耳光 施暴學姐因未滿14歲不罰

中國新聞組／北京19日電
小馬的手背、手心和胸部等多處被燙傷。(取材自紅星新聞)
小馬的手背、手心和胸部等多處被燙傷。(取材自紅星新聞)

中國再傳校園霸凌事件，一名湖南綏寧郡寨市學校女孩，在寢室遭學姐們一小時內打了近60次耳光，學姐們還將女孩的衣服脫光，用菸頭和打火機燙燒其手臂及身體多處隱私部位，同時打開微信視頻直播給朋友看。儘管最後警方介入，但施暴的學姐當時未滿14周歲，不予處罰。

紅星新聞報導，湖南省綏寧縣日前一場事關校園霸凌的溝通協調會引起關注。案件事發於2021年9月29日晚上，據女孩小馬（化名）表示，當晚9時許，宿舍熄燈後，她被叫到當時就讀初二的學姐小楊所在的寢室。

據小馬父親提供多段影片顯示，當時12歲的小馬被學姐們凌辱的一個多小時內，被打近60下耳光。

影片中還拍到，寢室中有的人負責打開手機手電筒，有人負責拍攝，有人負責扇耳光，還有人逼她脫光全身衣服，甚至有人拿燃燒的菸頭和打火機多次燒燙她。

小馬說，當晚她在寢室被凌辱時，曾有宿管員上來查房，但「她們有人望風，看到宿管員，就趕緊拉我到宿舍後方曬衣服的地方蹲了起來，等宿管員走，又繼續打我。」小馬說，當時她擔心被報復，不敢喊叫。

小馬父親說，事發第二天，是小馬的同學發現她手背的水泡後，告訴班主任老師。但當時老師誤以為小馬自殘，通知家長把女兒接回家。當晚，小馬的姊姊幫她洗澡時，才發現妹妹全身多處燙傷，小馬才說出遭到凌辱。

小馬的手背、手心和胸部等多處被燙傷。(取材自紅星新聞)
小馬的手背、手心和胸部等多處被燙傷。(取材自紅星新聞)

警方介入調查後，時任校長和政教處相關領導受到免職等處罰。不過，綏寧縣公安局當時以未滿14歲為由，沒有處罰參與霸凌小馬的七名同學。

此外，警方也發現，小馬不是唯一受害者，21天內小楊還霸凌了另外兩名學生。小楊在接受調查表示，她的霸凌方法是從網路上學到的。

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