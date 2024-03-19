中國網紅蛋糕店「熊貓不走」突倒閉 欠薪8個月 老闆：正在籌錢

網紅蛋糕店「熊貓不走」主打蛋糕送到府，還附加表演服務，但近日全部門市突然關門。(取材自每日經濟新聞)

據點遍及中國20多城的網紅蛋糕店「熊貓不走」傳出停業。其官方微博16日突然發布一則「員工討薪」帖文，稱創辦人楊振華15日失聯，近千名員工三、四個月薪水未發，社保公積金斷繳，釘釘（企業版通訊軟體）公司群突然解散，迫於無奈只能網路發聲。網傳截圖顯示，楊振華曾對員工致歉，坦承公司資金鏈斷裂，無力償還債務。另有媒體報導，楊振華隨後否認「失聯」，解釋在籌錢發工資。

每日經濟新聞報導，「熊貓不走」的營運主體為惠州市叮噹熊貓烘焙有限公司，該公司成立於2017年，是烘焙電商品牌，以「產品+服務」模式，透過線上下單，熊貓人免費送蛋糕上門，提供跳舞、魔術等表演。

公司官網一篇發布於2021年10月的文章顯示，「熊貓不走」不久前完成B輪億元融資 ，曾獲得頭頭是道、XVC等機構投資，目前累計賣出600萬個蛋糕，年營收超8億元（人民幣，下同，約1.1億美元）。進駐包括北京、廣州、深圳、杭州、成都、上海等20多城市，擁有超過2000萬用戶。

網傳截圖顯示，熊貓不走的創辦人楊振華稱，由於其對疫情 、政策、市場的錯誤判斷，公司資金鏈斷裂，欠薪負債停業，其個人面臨破產 的局面；這兩年多來，其傾盡所有車房抵押，借給公司2000多萬元，讓法人（應為法定代表人）姚秀華也藉貸700萬元給公司。「萬分愧疚，由於之前已是傾盡所有，我個人也無力償還債務。」一名公司員工確認了該截圖的真實性。

據報導，「熊貓不走」廣東惠州總部的辦公室大門緊鎖，一名在場員工表示，她被拖欠了三個月工資，有員工被拖欠了八個月工資。

網紅蛋糕店「熊貓不走」全部門市突然關門，數千員工的工資也未發，位於廣東惠州的總部辦公室大門深鎖。(取材自每日經濟新聞)

除公司員工外，也有多名「熊貓不走」的消費者發起了對「熊貓不走」的投訴，試圖讓平台返還儲值卡中未消費的餘額。

據新京報，楊振華回覆記者否認「失聯」，稱在籌錢給員工發工資，目前拖欠薪資、供應商貨款、消費者儲值卡共計約6000多萬元。公司營運惡化主要源自於疫情期間盲目擴張，銀行抽貸及投融資停擺。對於公司重啟，楊振華表示已有方案在談。