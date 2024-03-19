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湖北老人個資被賣 退休金遭盜領領16年、金額逾20萬元

中國新聞組／綜合報導
圖為65歲老人黃愛輝的社保卡與身分證。（取材自大象新聞）
圖為65歲老人黃愛輝的社保卡與身分證。（取材自大象新聞）

湖北一起退休金被冒領案件近日受到關注。大沙湖農場員工黃愛輝的退休金被陌生人冒領了長達16年之久，涉及金額高達20多萬人民幣(近3萬美元)。目前，該案已進入法院審理階段。警方調查發現，許姓嫌犯為了非法獲利，不惜花5萬元(人民幣，下同)從社保資訊蒐集人員林漢軍手中購得黃愛輝的個人資料。隨後，許嫌讓自己的母親冒充黃愛輝，以「退休」身分領取這筆巨額退休金。

大象新聞報導，2023年7月，65歲黃愛輝接到湖北省洪湖市人社局大沙湖管理中心的電話，工作人員提醒黃愛輝需要進行年度社保資訊核對，需要做一下人臉辨識。

掛完電話，黃愛輝請兒子文新宇幫她在支付寶鄂匯辦的小程式中進行人臉辨識。在識別成功後，文新宇卻發現母親社保帳下竟然有退休金的領取紀錄。「我母親從來就沒有辦過退休手續，哪來的退休金？」

原來，1975年1月，黃愛輝在湖北省洪湖市大沙湖農場工作，但在職工登記表上的人員基礎資訊均是手工填寫，表格沒有照片一欄。

職工登記表上資料皆為手寫，沒有照片欄。（取材自大象新聞）
職工登記表上資料皆為手寫，沒有照片欄。（取材自大象新聞）

文新宇表示，從1983年他們一家人的戶口遷到大沙湖農場算起，黃愛輝在農場有13年工齡，之後黃愛輝離開農場在外地務工。到2007年辦理退休手續時，黃愛輝託一位陳姓朋友幫她去辦理，「幫忙那個人傳話回來說，工作人員說辦不了。我們當時想著退休金也不高，就一二百塊錢，所以就放棄了，不領了。」文新宇說。

文新宇說，他後來向當地社保部門了解，母親黃愛輝在農場只有13年的工齡，缺兩年社保不能辦理退休，「但如果補繳兩年社保金，可以正常辦理退休。」

洪湖市公安局於2023年8月5日開始立案偵辦此事，隨後將其定為詐騙案件。11月9日偵查終結，決定對許某某移送審查起訴。

偵辦此案的唐警官透露，當年是許姓嫌犯出了5萬元，從社保資訊蒐集人員林漢軍得到了黃愛輝的個人訊息，讓自己母親「頂替」黃愛輝「退休」。

據了解，林漢軍2021年已過世。現任大沙湖農場廟後垸社區黨委書記蘇連貴說，「2007年我還是社區的一個小組長，不管社保，但林漢軍這人我認識，平時看上去老實本分。」

「他（文新宇）說問了社區的人，如果他母親把缺的兩年社保補交後，就可以享受職工的社保待遇，但問題是他的母親沒有交這個錢。」洪湖市公安局信訪科負責接待文新宇的唐警官說，「現在案件等待法院開庭審理，我們沒有接到檢察院的通知批捕許某某。」

退休金 支付寶

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