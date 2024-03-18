邯鄲被殺少年頭七 校長稱是起意外 家屬懷疑另有幫兇

頭七儀式上，地上擺滿了王同學愛吃的零食。（視頻截圖）

被三名同學殺害的河北邯鄲王姓初中生家人17日為他舉行頭七儀式，遺像前擺滿他生前愛吃的食物，全村村民趕來為他送行，王同學的母親在儀式上悲慟到當場哭暈送醫，一度插管急救。王同學的父親說，兩名兇嫌的家長已人去樓空，校長竟稱孩子被殺是「意外」，他無法接受；另孩子被埋現場的坑挖得很深，他懷疑還有幫兇。官媒也發聲稱此案非常惡劣，必須「讓才能讓正義以看得見的形式實現」。

綜合媒體報導，當天村民在王同學家門前搭起的白色帳篷，舉行一場簡樸卻充滿哀慟的頭七儀式，村裡的老人和孩子們，甚至是周邊村莊的居民，都自發前來，帶著白花和祭品為王同學送行。

儀式上，最讓人揪心的場景是王同學的母親跪在兒子的遺照前，淚水混雜著絕望的哀嚎，她不斷呼喚著孩子的名字，後來更哭暈被送醫院；母親痛失兒子的悲痛，令整個村莊共鳴，每個人的心都被無情地撕扯。

媽媽在兒子頭七儀式上再次哭暈被送醫院。（視頻截圖）

儘管三名未滿14歲的兇手因涉嫌「故意殺人」已被刑事拘留，但是校長表示王同學被殺是一起意外，老師也堅稱王同學在學校沒有受到欺負，此外兇手家長的沉默和消失，無疑都是在被害人家屬身上撒鹽。

警方是在一個廢棄蔬菜大棚裡找到了被害人王同學的遺體，王同學的父親和律師團隊在埋屍地點做挖坑測試，事後表示成年人都挖起來很難，不明白三個未成年人是怎麽挖的，猜測是否有幫兇。