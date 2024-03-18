火災、爆炸、塌樓… 胡錫進：這是怎麽了 基層惡性事故有點多

前環球時報總編輯胡錫進16日發文稱，近一段時間，基層事故出得有點多，包括火災、爆炸和塌樓，也包括邯鄲三個初中生殘忍殺害一名同學這樣的離奇惡性案件，「這是怎麽了？」他認為，由於形式主義造成基層工作的體系性鬆懈，各種惡性事故增多的趨勢有可能制止不住。他呼籲，真正給基層減負，當基層治理質量不斷提高，各種風險也隨之越壓越低。

文章說，中國這麽大，按說這不出事那出事，但他還是覺得有點不對勁。幾位專家學者私下議論，覺得基層現在躺平的多，忙形式主義的多，心思用來應付上邊的多，真正把精力投到本職工作的少了，往往得過且過，所以各種事故層出不窮。

比如，南京2月發生嚴重火災的明尚西苑小區，之前已經發生過兩次火災，居然沒有根治隱患，架空層停放電動車 又多又密，而且沒有必要消防設備。但凡基層工作保持應有的責任感，確實履職到位了，這起事故本應能夠避免。

文章稱，當然了，他沒有硬數據佐證他的這種感覺和擔心，不過基層不得不忙各種表面文章，正當本職工作反而成了「業餘」、「副業」，這樣的情況絕非是個別的。所以他真的有些憂慮：由於形式主義造成基層工作的體系性鬆懈，各種惡性事故一段時間以來似乎在增多的趨勢有可能制止不住。

文章最後呼籲，真正給基層減負吧，讓老師們專心教育，對每一個學生的情況負責，也讓包括居委會幹部在內的每一位工作人員把絕大部分精力投入到本職工作上，少寫各種材料和總結，少面對一些上面的「視察」和「調研」，少為某個社會或單位的活動投入過量精力準備，也盡量少開點大會小會，讓大家各自都忙該忙的事情，我們社會的基層治理質量一定會不斷提高，各種風險也隨之越壓越低。