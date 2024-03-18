我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公民在海外賭博也違法 公安部開放舉報平台

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

火災、爆炸、塌樓… 胡錫進：這是怎麽了 基層惡性事故有點多

中國新聞組／北京18日電

前環球時報總編輯胡錫進16日發文稱，近一段時間，基層事故出得有點多，包括火災、爆炸和塌樓，也包括邯鄲三個初中生殘忍殺害一名同學這樣的離奇惡性案件，「這是怎麽了？」他認為，由於形式主義造成基層工作的體系性鬆懈，各種惡性事故增多的趨勢有可能制止不住。他呼籲，真正給基層減負，當基層治理質量不斷提高，各種風險也隨之越壓越低。

文章說，中國這麽大，按說這不出事那出事，但他還是覺得有點不對勁。幾位專家學者私下議論，覺得基層現在躺平的多，忙形式主義的多，心思用來應付上邊的多，真正把精力投到本職工作的少了，往往得過且過，所以各種事故層出不窮。

比如，南京2月發生嚴重火災的明尚西苑小區，之前已經發生過兩次火災，居然沒有根治隱患，架空層停放電動車又多又密，而且沒有必要消防設備。但凡基層工作保持應有的責任感，確實履職到位了，這起事故本應能夠避免。

文章稱，當然了，他沒有硬數據佐證他的這種感覺和擔心，不過基層不得不忙各種表面文章，正當本職工作反而成了「業餘」、「副業」，這樣的情況絕非是個別的。所以他真的有些憂慮：由於形式主義造成基層工作的體系性鬆懈，各種惡性事故一段時間以來似乎在增多的趨勢有可能制止不住。

文章最後呼籲，真正給基層減負吧，讓老師們專心教育，對每一個學生的情況負責，也讓包括居委會幹部在內的每一位工作人員把絕大部分精力投入到本職工作上，少寫各種材料和總結，少面對一些上面的「視察」和「調研」，少為某個社會或單位的活動投入過量精力準備，也盡量少開點大會小會，讓大家各自都忙該忙的事情，我們社會的基層治理質量一定會不斷提高，各種風險也隨之越壓越低。

電動車

上一則

醫療反腐首位院士 骨科專家田偉涉貪被帶走 傳嚇到大小便失禁

下一則

南海諸島未列入版圖 南寧海關查扣有「問題地圖」書籍

延伸閱讀

美政客都為她傾倒？胡錫進曬照與「中國女特務」吃飯 為她喊冤

美政客都為她傾倒？胡錫進曬照與「中國女特務」吃飯 為她喊冤
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
翻船案 胡錫進警告台灣：小心某時某海域會發生什麽

翻船案 胡錫進警告台灣：小心某時某海域會發生什麽
貴州山火遭瞞引網友撻伐 胡錫進批：誤以為自己最高尚

貴州山火遭瞞引網友撻伐 胡錫進批：誤以為自己最高尚

熱門新聞

中國國家主席習近平在全國人大閉幕式上喝了一口茶後，臉部突然出現痛苦表情。(美聯社)

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

2024-03-14 13:25
現金花束示意圖。(取材自微博)

客人要求鮮花禮盒放5.2萬鈔票 江蘇花店老闆交貨隔天帳戶被凍結

2024-03-11 02:26
比亞迪汽車董事長王傳福近日也遭「愛國出征」。（新華社）

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

2024-03-10 23:04
阮經天在「周處除三害」的演出相當出彩。（取材自微博）

台片登陸票房賣翻 「周處除三害」在紅啥？

2024-03-16 02:00
示意圖，菲文中當事人。(Unsplash@Dingzeyu Li)

中國詐騙集團長臂經營 中國留學生被騙近22萬美元

2024-03-10 12:20
圖為孩子們的小單車。（取材自新聞晨報）

找到了…潮州3失蹤童被活埋沙場 現場父母都哭死了

2024-03-12 06:30

超人氣

更多 >
3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事