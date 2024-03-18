醫療反腐首位院士 骨科專家田偉涉貪被帶走 傳嚇到大小便失禁

中國工程院院士、北京積水潭醫院前院長田偉因涉嫌貪腐被帶走調查。(取材自經濟觀察報)

中國醫療反腐打到院士。據媒體報導，中國工程院院士、北京積水潭醫院前院長田偉因涉嫌貪腐近日被帶走調查。這是首位院士捲入本輪醫療反腐，被視為「標誌性的案件」。

經濟觀察網報導，經多個權威消息源確認，田偉因涉嫌貪腐，12日前後被帶走調查，傳他被帶走時嚇得大小便失禁，紀檢人員還搜查其住家。田偉是中國骨科 領域著名專家，還有英、法等國院士頭銜。

接近案件調查的人士說，在春節之前，紀委監察部門曾對是否要帶走調查田偉進行過評估，「最終還是決定抓了他」。該人士稱，田偉被調查一事，是中國醫療反腐領域「標誌性的案件」。

報導說，積水潭醫院以骨科見長，其骨科專業常年排名全中國第一。多名醫療行業人士說，田偉在骨科領域影響力巨大，是這一細分學科中最著名的專家之一。

綜合中國醫學科學院北京協和醫學院網站資訊及報導，田偉今年65歲，擁有日本國立弘前大學骨外科專業的博士學位，是中國骨科手術導航和機器人臨床領域的奠基者和開拓者，被國際同行評為中國電腦輔助骨科手術領域的「先驅者和主力軍」。

據報導，他長年在積水潭醫院任職，2017年被授予英國愛丁堡皇家 外科學院名譽院士，2018年當選為法國國家醫學科學院外籍院士，2019年當選為中國工程院院士。

此外，田偉2015年以第一完成人獲國家科技進步二等獎；2016年獲何梁何利基金科學與技術進步獎；2017年獲全國創新爭先獎章。2020年，他卸任積水潭醫院院長職務，並被聘為中國醫學科學院學部委員。

另外，兩會後官方持續發力反腐，五天內連打三虎。據中新社報導，黑龍江省人大常委會黨組成員、副主任李顯剛涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委審查調查；此外，中國海洋石油 集團有限公司原黨組副書記、總經理李勇，國家開發銀行原黨委委員、副行長李吉平，分別於15日、13日被通報正在接受審查調查。