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聽花酒叫板央視 嗆「不是誰都可打壓」 證監會進駐檢查

中國新聞組／北京17日電
央視打假，踢爆「天價」聽花酒宣傳亂象。(取材自新黃河)
央視打假，踢爆「天價」聽花酒宣傳亂象。(取材自新黃河)

央視「3·15」晚會打假，被踢爆的企業都表示將配合調查整改。其中備受關注的「天價」聽花酒宣傳亂象，其母公司青海春天藥用資源科技股份有限公司卻表示不服，甚至反嗆「聽花不是誰都可以打壓的」，引發輿論譁然，被媒體狂批竟敢「叫板」央視。幾小時後，該公司又發聲明改口稱「全面展開自查整改」。證監會已進駐這家少見「硬剛」官媒的企業進行全面檢查。

來源：YouTube

3月15日，央視在「3·15」晚會上點名聽花酒，稱其標準裝售價5860元人民幣（約814.4美元），精品裝售價5萬8600元，店員銷售時一直強調提升免疫力、保障男性勃起功能等「神奇」功效，其宣稱的國際專利並未被認定，所謂的「高科技」涼味劑竟是常見的薄荷提取物。

據齊魯晚報報導，央視晚會播出後，「青海春天」未在第一時間回應，社群平台上還陸續出現其經銷商力挺聽花酒的發文，北方一家聽花酒體驗店店員甚至在朋友圈「炫耀」，「聽花，神州大地第一屏」，隨後又稱「聽花不是誰都可以打壓的」，配圖為「3·15」晚會曝光內容。

員工的反嗆回應立刻引來網民熱議及批評。「青海春天」隨即在16日清晨發布聲明稱，將於第一時間成立專項小組，全面展開檢查與整改工作。但其合作專利事務所成都虹橋專利事務所在聲明中指「央視3·15晚會只截選部分錄像」，聽花酒該專利申請已處於國際公布階段。

相較於其他被央視點名涉事企業紛紛在晚會後表示會積極配合調查及整改，「青海春天」從15日晚上到16日清晨的態度，被極目新聞評論形容是向官媒央視的報導「叫板」、「硬剛」，「違法了竟還如此嘴硬？」、「還是不要想得太美了。趕緊直面質疑，配合調查，認清自己的問題，接受法律的處罰吧」。

連串批評之後，「青海春天」16日下午再發公告稱，公司收到「中國證券監督管理委員會監督檢查通知書」指因公司涉嫌違反相關法律法規，依法定對公司進行檢查。檢查組已進場開展工作。公司將積極配合，全面展開自查整改。

據新黃河報導，「青海春天」已連續虧損四年，最近一年股價跌去近三成。2023年業績預虧的主要原因之一是其主要經營產品正處於市場拓展期，相關費用投入較大，但尚未形成規模效應，導致階段性虧損。

另據澎湃新聞報導，聽花酒官網稱，「總設計師」張雪峰曾獲聯合國大會主席簽發「國際健康成就獎獎項，但此獎十年前就被聯合國官方否認。據上游新聞報導，張雪峰目前擁有52項專利估值超3億元。

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