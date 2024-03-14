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燕郊爆燃／炸雞店駁禍首 喊冤：沒用燃氣 燃氣公司：管道沒問題

中國新聞組／北京14日電
河北三河市燕郊鎮13日發生爆燃事故，現場可見濃煙滾滾。（路透）
河北三河市燕郊鎮13日發生爆燃事故，現場可見濃煙滾滾。（路透）

燕郊爆炸震驚國際，被指燃氣洩漏引發爆燃的炸雞店13日發聲，否認使用燃氣，還稱不是自家店鋪發生爆燃。另外，燕郊共有百川、泰達兩家燃氣公司，目前皆無接到官方關於爆燃原因的通知；對於事件，百川稱不清楚爆燃店舖是否為客戶，泰達則稱涉事商家非客戶，燃氣管道沒問題。

極目新聞報導，現場視頻顯示，在爆燃事故地有一家連鎖品牌炸雞店。13日上午，記者撥通了該炸雞店電話，工作人員稱他們店沒有使用燃氣，至於隔壁是否有炸雞店他不清楚。該工作人員還稱不是他們家發生爆燃，事發時他們還沒有開始營業，員工都沒有來上班，也沒有受傷。

該炸雞店的經營者王先生稱，他們這家炸雞店和旁邊一家賣扒雞的店鋪為同一個老闆，兩家店鋪占地面積共100平米，他們的店2023年才新裝修開業。

記者發現該店面在網上還發出一張北京某炸雞食品有限公司商標授權書。該公司相關負責人表示，爆燃發生地附近的確有該公司的一家授權炸雞店。事故發生後，公司已和該店取得聯繫，得知這家店都是使用電加熱爐，不使用燃氣，員工在上午10時左右才上班，應該不是該店燃氣洩漏導致的事故，具體事故原因要等待官方詳細調查結果。「我們的門店上的招牌都還存在，如果是我們的店引發事故，店面應該都炸沒了。」

三河市應急局和市委宣傳部回應，現在暫時無法確認，疑似燃氣洩漏引發爆燃事故的涉事店鋪是不是上述炸雞店。

另據上游新聞報導，燕郊共有兩家燃氣公司，其中，泰達燃氣發布公告，燕郊共有50個小區和單位從3月13日開始停氣。

泰達燃氣工作人員表示，目前他們公司的燃氣管道沒有問題，公司人員已經到現場調查，發生爆燃區域的商家不是他們公司的客戶。「擔心會影響燃氣管道，現在臨時把附近幾個小區的燃氣都停了，什麼時候恢復還不清楚。」

百川燃氣工作人員則說，目前沒有接到相關政府部門關於爆燃原因的通知，不確定是什麼原因導致爆燃。另也還不清楚發生爆燃的餐飲店舖是否為公司客戶。「具體情況還得以官方通報為準。」

河北三河市燕郊鎮13日發生爆燃事故，現場可見濃煙滾滾。（路透）
河北三河市燕郊鎮13日發生爆燃事故，現場可見濃煙滾滾。（路透）

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