莫言遭舉報後首亮相 笑對「封殺」對談諾獎得主古爾納 官媒高調報導

諾貝爾 文學獎獲得者古爾納 (Abdulrazak Gurnah)11日來到北京師範大學，與同為諾獎獲得者的莫言進行了「文學的故鄉與他鄉」對話。這是莫言在「被舉報」抹黑英雄先烈之後首次公開亮相，官媒高調報導，他充滿笑容、精神飽滿，莫言說，「自己與古爾納不會因為AI 而失業」，因為作家獨具個性的形象思維是AI無法替代的。

中新社、澎湃新聞、中國作協旗下中國作家網等媒體紛紛刊文形容本次活動是一場「精神盛宴」，央視還專訪莫言。現場畫面顯示，莫言氣色很好，他的語言動作也輕鬆自然，似乎並未受到「舉報」影響。

諾貝爾文學獎獲得者古爾納(左)到北京師範與莫言進行文學對話。(取材自南方網)

北京青年報報導，莫言在開場致辭中幽默地表達了對古爾納及夫人到訪的熱情歡迎。在文學對話環節，兩位作家從「故鄉與他鄉」談起。

莫言在被舉報後，首次公開露面。(取材自南方網)

非洲對於古爾納來說是故鄉，而對於莫言來說則是他鄉。莫言認為，過去從作品中了解到文學的非洲，與真正看到現實的非洲有很大不同。

諾貝爾文學獎獲得者古爾納。(取材自南方網)

對於古爾納而言，非洲則承載著不同的記憶：他的故鄉是非洲的一座小島，那裡有大片的海灘。「我們的海灘在某種意義上是在和世界進行著連接，與世界的其他文化進行著跨大洋的交流」。正如當年鄭和船隊的到來，讓非洲了解了中國，家和故鄉不僅僅是一個地理概念，更是內心深處的情感共鳴。

從故鄉與家鄉的話題延伸，古爾納談到對莫言「紅高粱家族」的閱讀感受，他非常喜歡這部作品的語言描寫、敘事方式及其所帶來的氣息。他稱讚，莫言的小說特別擅長書寫一個普通人在宏大歷史中具體經歷了什麽，這對於讀者而言是具體可感的。

莫言則從講故事的角度強調，作家的寫作一定脫離不了自己的故鄉。一個小說家的自傳往往就體現在他所有的作品中，小說家的自傳或許包含著小說的成分，但小說家的小說卻恰好表現很多自傳的內容，這不是誠實的問題，而僅僅是藝術的問題。他以古爾納的「遺棄」為例進一步說明，小說家更擅長的是「由小見大」，從一扇窄門進到寬廣的世界中去。

22萬粉絲的網紅「說真話的毛星火」日前在微博 發布起訴書，舉報莫言著作「紅高粱家族」和「豐乳肥臀」涉嫌美化侵華日軍、抹黑英雄先烈、歪曲歷史，他列出「十大罪狀」要求莫言公開道歉，並請求判決「封殺莫言」同時索賠。