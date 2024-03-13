罕見 傳中國官方救萬科 要銀行融資800億 但穆迪唱衰下調評級

被視為中國房地優等生的萬科，近來也傳出流動性風險。（路透）

據路透報導，在中國國務院協調下，要求銀行向地產開發商萬科提供融資 支持，及要求債權人考慮與萬科延長債務期限。有中媒稱，經過向某股份制銀行人士了解，確實存在傳聞中的一些支持手段。受到此利多消息激勵，萬科A股、港股12日分別大漲5.7%、10.3%。

儘管萬科獲得中央支持，法廣網報導，國際信評機構穆迪11日仍將萬科的評級從「Baa3」投資級下調至垃圾級，給予「Ba1」的企業家族評級（CFR）。警告稱，萬科「在未來12至18個月內」的融資困難可能會加劇，該公司將該集團置於「監視之下」，並且不排除再次下調其評級。

財聯社報導，12日有市場消息指出，工行、農行、中行、建行、交行和郵儲銀行六家國有銀行以及招行、中信、興業、浦發、民生和平安六家股份制銀行，正為萬科籌措最高人民幣800億元（約111.4億美元）的銀行團貸款 ，以應對未來到期的債券償付。

報導援引接近上述銀行人士指出，有聽說相關資訊，但目前銀行方面態度保守，但出於其他因素考慮，估計最後也有一點成功的可能性。另一接近上述銀行的人士則表示「未定」。

中國四大房地產 公司之一的「房企資優生」萬科，去年底陷入債務違約風險。此前，有知情人士指出，萬科持續在尋求中國保險公司允許延期還債被拒，並且傳出萬科在尋求獲得45億港元（約5.7億美元）新離岸貸款過程中面臨來自兩大國有銀行的阻力，導致萬科或未能及時取得融資，事件引起中央關注。

消息人士稱，中國監管單位日前已就萬科債務問題召集部分金融機構開會，要求大型銀行加強對萬科的融資支持，以及非標債務持有人與公司協商推進展期等。路透報導指出，這是中央政府罕見地幹預一家陷入困境的房地產公司。

自由亞洲電台報導，分析人士指出，萬科的信用被國際信用評級機構評為投資級，如果萬科出現償債問題，可能削弱市場信心。近兩年中國房地產企業屢屢傳出債務違約的消息，但大多數這類問題是在地方級別解決，或者由企業自己解決，例如恒大等公司。但相比於它們，萬科得到了中央政府的鼎力支持。萬科是具有國資背景的混合所有制企業，國有企業深圳地鐵集團是萬科的第一大股東。