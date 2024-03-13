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莫言被舉報… 「辱華」事件多 網譏：官方快出「仇恨指南」

中國新聞組／北京13日電
莫言(右二)在被舉報後，首次公開露面與諾貝爾文學獎獲得者古爾納(左二)到北京師範進行文學對話。(取材自南方網)
莫言(右二)在被舉報後，首次公開露面與諾貝爾文學獎獲得者古爾納(左二)到北京師範進行文學對話。(取材自南方網)

諾貝爾文學獎得主莫言日前被舉報作品涉辱華，農夫山泉的飲料成為「日本飲料」遭抵制。當別有用心的網友扛著「愛國」旗幟出征後，流量已成為一門生意。微信公眾號「基本常識」運用詼諧用語，以反諷式寫作要求官方為仇恨行為樹立統一規範，「民心可用！就差一份權威的『仇恨指南了』」。

微信公眾號「基本常識」作者項棟梁11日發表「是時候出一版權威認證的『仇恨指南』了」文章。他寫道，當日資的711便利店開始抵制「媚日」的農夫山泉；國產的「盜墓筆記」被當成日本漫畫；當愛國群眾抵制日本文化入侵，而外交部卻在悼念日本漫畫家鳥山明時，「愛國群眾日益高漲的仇恨需求，與仇恨對象不穩定、供應不充分之間的矛盾，正在中國集中爆發」。

文章寫道，「仇恨指南」關鍵作用有三個，一個是明確仇恨的對象。因為中國與很多國家的關係不斷變化，群眾只能私下揣摩國家心思。建議將國家層面的仇恨對象發布權統一收歸外交部新聞司，並每日在中央電視台「天氣預報」欄目發布，以便愛國群眾及時了解掌握最新仇恨名單與仇恨指數。

作用二是統一仇恨的排序，中國所面臨的外部形勢極其複雜，建議出一份「辱華仇恨排行榜」，把仇恨對象按嚴重程度和緊急程度排個序，做到「應恨盡恨」、「有序仇恨」。如果國家財力允許，還可以設置懸賞，以鼓勵愛國群眾積極仇恨，主動出擊。

作用三是可以規範仇恨的表達。什麽辱華行為對應什麽程度的仇恨表達，出現新型的、複雜的傷害民族感情行為，應該由什麽機構來判定仇恨級別，都應該拿出個章法來。愛國不設上限，但仇恨應該有序表達，輕了不夠解恨，重了可能讓國家下不來台，「精準仇恨」才是大國風範。

文章總結，由於當前辱華和傷害民族感情事件多發，導致愛國群眾恨錯對象、過度仇恨、超期仇恨的情況屢有發生。因此，有必要盡快出台一份權威認證的「仇恨指南」以及配套的「辱華行為仇恨排行榜」和「愛國群眾仇恨實施辦法」如此，民心可用，大事可成！

文章發布後引起網友討論，有人留言道，「我以為只有魯迅才能寫這樣的文章」。也有人批評，愛國者「快成為精神病代名詞」、「無腦反智的人越來越低」、「為流量不擇手段的自媒體禍國殃民」。

日本 農夫山泉 微信

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