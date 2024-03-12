粵男「盜墓筆記」當日動漫砸場 網酸：南派三叔日本名

廣州動漫展上一名男子將作品「盜墓筆記」的插畫誤認為日本動漫，破壞簽名牆。（視頻截圖）

廣州日前一場動漫 展中，一名男子誤把南派三叔所著的盜墓題材小說「盜墓筆記」插畫認成日本 動漫，撕毀海報砸簽名牆，還對工作人員咆哮「這種日本人的東西」，遭網友狠批該男「無知」。警方表示，該男子已被傳喚，會依法處理。

廣州動漫星城漫展上一名男子將作品「盜墓筆記」的插畫誤認為日本動漫，情緒激動，當場大喊「是日本明星，影響穩定」，怒砸簽名牆並拿出手機拍攝。（視頻截圖）

香港 01報導，廣州動漫星城展出網絡小說「盜墓筆記」簽名牆，上頭有小說主角「吳邪」日漫風格的插畫，並特別提醒粉絲勿在既有插畫上塗鴉，旁邊有一大片空白處供粉絲留名紀念或二創。

不料一名男子將插畫誤認為日本動漫，刻意在「吳邪」臉上作畫，有粉絲上前提醒旁邊有空白處，不料該男子突然情緒激動，大罵「這種日本人的東西，我是中國人！我還不能畫臉了？太過分了！」

男子還稱稱，「喜歡這個什麼明星啊，這日本明星」，即使有旁人解釋「但是這個是我們的動漫」，男子仍批評「太過分」、「影響社會穩定」，怒砸簽名牆並拿出手機拍攝，對著工作人員與群眾發火咆哮，引來不少人圍觀。

男子怒毀「盜墓筆記」簽名牆。（視頻截圖）

男子大鬧的相關片段在網上瘋傳後，網友狠批該中年男「無知」、「他是不把南派三叔當成日本名字了」、「就算是國外的（作品）這不應該這樣啊，有點過激了」。

廣州北京路派出所稱，男子已被帶到派出所，正在調查中，會依法處理。

廣州動漫星城漫展上一名男子將作品「盜墓筆記」的插畫誤認為日本動漫，情緒激動，當場大喊「是日本明星，影響穩定」，怒砸簽名牆並拿出手機拍攝。（視頻截圖）

「盜墓筆記」是中國作家南派三叔所著盜墓題材小說，講述吳邪、張起靈、王胖子等人進入古墓探險的故事。「盜墓筆記」系列共出版實體書九本，總銷量超過1200萬冊。