逾半乘客是歌迷…無錫飛新加坡航班延誤 座艙長唱泰勒絲名曲補償

有江蘇無錫的歌迷日前飛往新加坡，因航班延誤，乘務長自發為乘客演唱「Love Story」。（影片截圖）

流行樂天后泰勒絲 （Taylor Swift）近日在新加坡 連開六場演唱會，由於是其世界巡迴在東南亞 唯一的一站，吸引許多周遭國家的歌迷飛往新加坡「朝聖」。日前就有一班從中國江蘇無錫飛往新加坡的航班，上面載滿了要去看演唱會的歌迷，因此當航班因故延誤時，座艙長（乘務長）親自表演了一段泰勒絲名曲「Love Story」，讓乘客在大合唱的歡樂氣氛下度過等待時間。

7日搭乘捷星亞洲航空（Jetstar Asia）3K834航班，從江蘇無錫前往新加坡的泰勒絲歌迷周先生表示，該航班上一半的乘客都是要去新加坡看演唱會的，結果班機因故延誤，座艙長為了安撫乘客，就在航班起飛前10分鐘唱了一首歌「Love Story」。

有江蘇無錫的歌迷日前飛往新加坡，因航班延誤，乘務長自發為乘客演唱「Love Story」。（影片截圖）

根據網傳影片，座艙長透過機上廣播說，「我唱一點點就好了，會唱的朋友一起來吧」，並坦言自己有點緊張，乘客見狀還鼓勵她，「不用緊張，歌詞我們通通都會」。接著座艙長就開始唱歌，班機上的歌迷也都跟著大合唱。周男說，「大家都跟著一起唱，原本不開心的情緒都沒有了，很有活力，飛機也很快就順利起飛了」。

有江蘇無錫的歌迷日前飛往新加坡，因航班延誤，乘務長自發為乘客演唱「Love Story」。（影片截圖）

影片引起廣傳，不少人留言表示「乘務長也是粉絲」、「當乘務長還得十八般武藝」、「這樣的處理方式很讚」、「這個危機處理方式太厲害了」。