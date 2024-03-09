我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲正在嗨唱 男友「低頭滑手機」挨轟

亞洲首富奢華娶媳 妻這條項鍊要價6000萬美元

滬女找不到簽證槓國泰航空人員 遭永久拒載

中國新聞組／綜合報導
國泰航空永久拒絕載方女士，圖為國泰航空客機資料圖。(取材自都市快報)
國泰航空永久拒絕載方女士，圖為國泰航空客機資料圖。(取材自都市快報)

沒找到入境簽證，女乘客與國泰航司工作人員發生爭執、衝突，被國泰航空永久拒絕。女乘客一怒之下，將國泰航空告上法庭。近日，上海市一中院審理了此案。

都市快報報導，2022年7月，旅客方女士和女兒來到上海浦東機場，準備搭乘國泰航空班機前往香港，一時沒找到入境簽證，方女士和女兒無法辦理報到。方女士受訪時表示：她尋求航司工作人員協助，但沒有一個人理會她。雙方交涉過程中，方女士與工作人員發生了口角，甚至引發了肢體衝突。當地警方前來對事件進行處置，雙方達成了口頭和解。

隨後，方女士終於在行李箱找到了入境簽證，因為超過報到時間，她只好改簽航班。再次辦理報到時，她卻收到一份「拒絕運輸通知」，她被該航司永久拒絕了。對此，方女士很不忿，「打了幾十個客服電話，沒有任何人回應我……，11歲的孩子哭鬧，工作人員十分冷漠。」

方女士將航空公司告上法院。她認為：航空公司服務意識淡薄，導致雙方矛盾升級，侵犯了其人格權益，要求航空公司停止侵權、公開賠禮道歉並賠償損失。法院一審駁回了方女士的全部訴請。

方女士上訴。法院審理認為：原告方女士未能管控好個人情緒，與航空公司工作人員發生語言和肢體衝突，客觀上構成了航空公司拒載的情形。二審維持原判。

對此，浙江西湖律師事務所李定勝律師認為：公共運輸承運人應對消費者的不當行為，具有一定的容忍度。根據「民法典」，公共運輸承運人負有強制締約義務，不得無故拒載乘客。方女士行為確有不當，可以被單次拒載或拒載一定期限，避免航空公司依據其強勢地位任意排斥或限制消費者的權利；但航空公司基於對方女士的本次行為評價，對其永久拒載，超過了合理的限度。

方女士收到一份「拒絕運輸通知」。(取材自都市快報)
方女士收到一份「拒絕運輸通知」。(取材自都市快報)

簽證 香港

上一則

49噸煤車壓頂 山西電動車內3人全身而退 車主下單同款車

下一則

中國放任民粹之火燃燒？「新三害」被圍攻

延伸閱讀

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮
1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證
南部邊境2月逮14萬無證客 偷渡者多改從亞利桑納、加州入境

南部邊境2月逮14萬無證客 偷渡者多改從亞利桑納、加州入境
托運行李費用一再調升 其來有自

托運行李費用一再調升 其來有自

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

2024-03-02 07:30
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

中國高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

2024-02-29 01:30
商務部長雷蒙多聲稱「假如美國路上有 300 萬輛中國電動車，北京能讓它們同時熄火」。（美聯社）

「北京能讓中國車在美熄火」 雷蒙多發言遭網友嘲諷

2024-03-02 22:50

超人氣

更多 >
這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康
拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡
大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮
92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識
準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了

準備發表國情咨文 拜登看見格林穿搭時吃驚表情火了