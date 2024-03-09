滬女找不到簽證槓國泰航空人員 遭永久拒載

國泰航空永久拒絕載方女士，圖為國泰航空客機資料圖。(取材自都市快報)

沒找到入境簽證 ，女乘客與國泰航司工作人員發生爭執、衝突，被國泰航空永久拒絕。女乘客一怒之下，將國泰航空告上法庭。近日，上海市一中院審理了此案。

都市快報報導，2022年7月，旅客方女士和女兒來到上海浦東機場，準備搭乘國泰航空班機前往香港 ，一時沒找到入境簽證，方女士和女兒無法辦理報到。方女士受訪時表示：她尋求航司工作人員協助，但沒有一個人理會她。雙方交涉過程中，方女士與工作人員發生了口角，甚至引發了肢體衝突。當地警方前來對事件進行處置，雙方達成了口頭和解。

隨後，方女士終於在行李箱找到了入境簽證，因為超過報到時間，她只好改簽航班。再次辦理報到時，她卻收到一份「拒絕運輸通知」，她被該航司永久拒絕了。對此，方女士很不忿，「打了幾十個客服電話，沒有任何人回應我……，11歲的孩子哭鬧，工作人員十分冷漠。」

方女士將航空公司告上法院。她認為：航空公司服務意識淡薄，導致雙方矛盾升級，侵犯了其人格權益，要求航空公司停止侵權、公開賠禮道歉並賠償損失。法院一審駁回了方女士的全部訴請。

方女士上訴。法院審理認為：原告方女士未能管控好個人情緒，與航空公司工作人員發生語言和肢體衝突，客觀上構成了航空公司拒載的情形。二審維持原判。