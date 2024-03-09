滬女找不到簽證槓國泰航空人員 遭永久拒載
沒找到入境簽證，女乘客與國泰航司工作人員發生爭執、衝突，被國泰航空永久拒絕。女乘客一怒之下，將國泰航空告上法庭。近日，上海市一中院審理了此案。
都市快報報導，2022年7月，旅客方女士和女兒來到上海浦東機場，準備搭乘國泰航空班機前往香港，一時沒找到入境簽證，方女士和女兒無法辦理報到。方女士受訪時表示：她尋求航司工作人員協助，但沒有一個人理會她。雙方交涉過程中，方女士與工作人員發生了口角，甚至引發了肢體衝突。當地警方前來對事件進行處置，雙方達成了口頭和解。
隨後，方女士終於在行李箱找到了入境簽證，因為超過報到時間，她只好改簽航班。再次辦理報到時，她卻收到一份「拒絕運輸通知」，她被該航司永久拒絕了。對此，方女士很不忿，「打了幾十個客服電話，沒有任何人回應我……，11歲的孩子哭鬧，工作人員十分冷漠。」
方女士將航空公司告上法院。她認為：航空公司服務意識淡薄，導致雙方矛盾升級，侵犯了其人格權益，要求航空公司停止侵權、公開賠禮道歉並賠償損失。法院一審駁回了方女士的全部訴請。
方女士上訴。法院審理認為：原告方女士未能管控好個人情緒，與航空公司工作人員發生語言和肢體衝突，客觀上構成了航空公司拒載的情形。二審維持原判。
對此，浙江西湖律師事務所李定勝律師認為：公共運輸承運人應對消費者的不當行為，具有一定的容忍度。根據「民法典」，公共運輸承運人負有強制締約義務，不得無故拒載乘客。方女士行為確有不當，可以被單次拒載或拒載一定期限，避免航空公司依據其強勢地位任意排斥或限制消費者的權利；但航空公司基於對方女士的本次行為評價，對其永久拒載，超過了合理的限度。
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