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天使蹲後… 中跟瘋瑪丹娜16連蹲 女星何潔一口氣做19下

中國新聞組／北京7日電
何潔挑戰瑪丹娜16連蹲。(視頻截圖)
何潔挑戰瑪丹娜16連蹲。(視頻截圖)

迪麗熱巴天使蹲」引發的模仿潮還沒消退，瑪丹娜在2001年世界巡迴演唱會上一段踩著10厘米高跟鞋連做16個蹲跳又被挖出，不少網友及健身博主紛紛嘗試仿效瑪丹娜進行「16連蹲」，中國明星也紛紛加入挑戰行列。醫師提醒，盲目跟風跟著蹲很容易受傷，應量力而行。

影音來源：YouTube

遼瀋晚報報導，迪麗熱巴「天使蹲」熱度未退，瑪丹娜「16連蹲」視頻又掀跟風，這個大開大合的動作讓觀眾看了都感覺心肺在跟著燃燒，而且在這段高難度動作之前，她已經連續唱跳了兩小時。如今，不少網友及健身博主紛紛嘗試仿效，中國明星也紛紛加入挑戰行列。

瑪丹娜在2001年世界巡回演唱會上踩著10厘米的高跟鞋連做16個蹲跳，引來 不...
瑪丹娜在2001年世界巡回演唱會上踩著10厘米的高跟鞋連做16個蹲跳，引來 不少網友及健身博主紛紛嘗試仿效。（視頻截圖）

報導指出，歌手何潔日前在個人社交平台分享了一段挑戰瑪丹娜16個深蹲的視頻動態，並發文寫道：「挑戰一下」。視頻中，何潔一口氣做了19個；53歲林依輪隨後也發出視頻挑戰。

「挑戰瑪丹娜16個深蹲」隨即也衝上了熱榜，不少網友表示，太厲害了；也有不少網友表示，80後的我，一個也蹲不了，起身兩眼一黑。更有網友發出了靈魂拷問，這樣跳傷不傷膝蓋。

據報導，浙大二院骨科副主任醫師劉安表示，瑪丹娜演唱會上做的「16連蹲」，對普通人來說難度更大，危險也更大。

他說，「在16連蹲過程中，膝關節和髖關節都是在不停屈曲伸直，膝關節從伸直到屈曲，它有一個擠壓的過程，在這個過程中，膝關節中間有半月板這樣一個墊片，會跟著膝關節的活動而動，如果長時間活動不當就會導致半月板被擠碎。」

53歲林依輪也挑戰16連蹲。(視頻截圖)
53歲林依輪也挑戰16連蹲。(視頻截圖)

瑪丹娜 關節 迪麗熱巴

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