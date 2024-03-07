與死神擦身 三亞遊客逛菜市場竟買到劇毒藍環章魚

端木先生買到的藍環章魚。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

近日，江蘇一男子在海南三亞一菜市場買到具毒性的藍環章魚，諮詢多位科普博主確認後，讓他嚇了一跳也不解：「為何隨便買個菜就買到藍環章魚，卻很少聽說中毒事件？」科普博主表示，藍環章魚體內含劇毒的河豚毒素，0.5mg就可使人中毒死亡，且無法被高溫 滅活，目前中國海域的藍環章魚沒有毒性數據，「買章魚時還是能挑則挑，犯不著拿自己試毒。」

據上游新聞報導，當事人端木先生表示，自己是從南京來三亞過周末，2日在紅沙碼頭附近一個菜市場購買了30多隻章魚做晚飯，當時有特別問攤主說裡面有沒有可能有藍環章魚，但攤主沒有正面回答他，只說沒事，回來自己篩選時，發現其中一隻個頭最小的疑似藍環章魚，於是在微博 上詢問了多位海洋生物科普博主，經確認為藍環章魚後將其丟棄。

端木先生買到的藍環章魚（左）與其他章魚對比。（取材自上游新聞／受訪者供圖）

端木先生慶幸自己並未把毒章魚吃下肚，但也有疑問：「我這是近一年來第一次吃小章魚，就買到了，網上不是說碰到藍環章魚的概率很小嗎？但怎麽感覺隨便買個菜就有了？而且感覺攤主不當回事，是不是說明誤食可能沒死過人，也沒出過事？」話題也引起網民討論，認為「這麽隨隨便便就混進一個，平時不仔細的多了去了。」

知名水產科普博主「閃光鱵」羅騰達表示，「藍環章魚」是豹紋蛸屬下四個物種的統稱，三種在中國東南海域有分布，海南也有分布，是著名的劇毒生物，它們體內含有河豚毒素，這種毒素無法在烹飪時被高溫滅活。端木先生買到的藍環章魚「是相關機構尚待發表的一個藍環章魚新物種，名字已經有了，不過還沒人測過它的毒性。」

去年初開始，全國各地爆出多起發現藍環章魚的新聞。據廣東電視台報導，2023年3月，湛江市徐聞縣一位56歲女性誤食藍環章魚發生食物中毒，半小時後出現惡心、嘔吐、全身無力甚至呼吸驟停等症狀，被緊急送往ICU搶救後才轉危為安。

湛江市中心人民醫院急診醫學科副主任醫師楊春超表示，藍環章魚分泌的毒素含有對神經系統有劇毒的河豚毒素，一旦進入人體會阻斷大腦、脊髓與身體其他神經之間的聯繫，幾分鐘就會迅速出現頭暈、嘔吐、肌肉麻痹、全身無力、呼吸困難，導致缺氧、意識不清甚至死亡。更可怕的是，這種毒素毒性穩定，既不會受熱分解，也不會被鹽腌破壞，而且起效十分迅速，且無特效解藥。