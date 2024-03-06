1人當40醫院院長 廣東懷集縣衛健局稱只拿1份薪 網疑掛名意義

懷集縣人民醫院。（視頻截圖）

近日，廣東懷集縣發布縣立醫院院長任命通知，縣立人民醫院院長羅雨橋一人兼任39家鄉鎮醫院院長，引發關注。懷集縣衛健局工作人員5日表示，院長只拿自己在縣立醫院的一份工資，他在鄉鎮醫院院長職務屬於掛名，鄉鎮院工作由執行院長負責。不少網友表示不解，「掛名的意義在哪裡?」

綜合媒體報導，廣東懷集縣日前發布縣立醫院院長任命通知指出，縣民政府決定：「羅雨橋同志 任懷集縣人民醫院院長（試用期一年），兼任懷集縣人民醫院醫共體總院院長，懷集縣人民醫院醫共體懷城分院院長、幸福分院等共40醫院院長。

消息一發布，立即引發網友議論，「院長一人忙得過來嗎？」、「他拿多少份薪水？」也有網友表示質疑，認為即使確實拿的一份工資，但也許有40份的好處呢？