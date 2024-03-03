職場霸凌？滬女控辦公桌被貼滿鍾馗像逼退 雇主反稱受害

戴女士稱辦公桌被公司貼滿鍾馗像。（取材自新黃河）

上海一名80後寶媽近日在社交媒體發布視頻稱，她因所謂的「溝通障礙」被公司踢出群聊，並遭受了工資減少的待遇。此外，公司還採取了極端手段，比如打印了「妖怪」字樣以及鍾馗的圖片放在她辦公桌上等，逼迫她辭職。視頻發布後，引起網友熱議。

新快報報導，寶媽戴女表示，她在公司工作已有兩年七個月，工作順利。但在2023年12月1日，公司突然將其移出所有工作群聊，不給她安排工作還減薪，「老闆說『我不跟你解除勞動關係，就讓你坐在那裡』。」

戴女士稱辦公桌被公司貼滿鍾馗像。（取材自新黃河）

此外，戴女表示公司還指使其他同事對她進行騷擾，在幾段視頻中，除了對面同事放置鍾馗圖片被她阻止後吵架，還有該同事拍桌子表示「我拍桌子怎麽了？」以及另一位同事質問「你有病啊」等畫面。目前，戴女已經提起仲裁。

另有媒體報導，涉事公司回應稱，該員工在公司不上班，每天拿手機拍其他員工上班，經常在公司與人發生糾紛，目的是想讓老闆辭退她拿到賠償。關於該員工發布的視頻，涉事公司稱已通過法務在走法律訴訟的程序。

浙江一律師事務所的王律師表示，如果戴女情況屬實，用人單位公然擺放鍾馗貼紙是侵害了勞動者的人格權，「勞動者有權提出解除勞動合同並要求其支付經濟補償金」、「其他對該女士進行吵架的員工可能會涉嫌侵權」。

對於該女子的遭遇，網友看法不一。新黃河報導，有網友認為，如果是一群同事都針對她，那很可能是女子在工作中惹了眾怒，結合視頻最後幾個同事控訴她上班「唱歌，吃東西，出去20多趟」來看，女子自己的問題不小。

但也有網友認為，就算是女子在職場存在影響公司工作的行為，公司也不該擺鍾馗、動員同事吵架，這就是職場霸凌，不應該縱容職場霸凌存在。