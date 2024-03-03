武漢醫用劇毒砒霜當解藥治血癌 56歲女獲新生

武漢一名醫生運用砒霜（三氧化二砷）聯合維A酸治療血癌病患，經過28天治療後，患者汪女士（右）的病情得到顯著改善。（影片截圖）

劇毒砒霜在現代醫學的巧妙運用下竟然成為挽救生命的良藥。近日，武漢 市普仁醫院血液內科團隊成功運用砒霜（三氧化二砷）聯合維A酸，讓一名早期急性早幼粒細胞白血病患者重獲新生。

武漢晚報報導，今年1月起，56歲的汪女飽受頭暈乏力的困擾，1月11日，她來到武漢市普仁醫院，檢查後醫生發現汪女的白細胞計數遠低於正常值，汪女接受骨髓穿刺檢查，被診斷為早期急性早幼粒細胞白血病。

普仁醫院血液內科主任常偉指出，急性早幼粒細胞白血病患者發現時往往是疾病最嚴重的時候，早期死亡率超過50%，多死於顱內出血、重症感染、彌散性血管內凝血、惡性貧血等，但這種病雖然早期起病兇險，如果能闖過這道難關，治愈率高達90%以上。

為改善汪女的病情，常偉帶領團隊利用三氧化二砷聯合維A酸為她進行治療。得知三氧化二砷就是民間俗稱的砒霜，有劇毒，汪女嚇壞了。常偉解釋，中國科學院王振義院士帶領團隊研究，發現小劑量砒霜可以干擾巰基酶活性，調控癌相關基因的表達以及阻礙細胞周期進程的途徑，發揮抗癌的生物活性。

在血液內科醫護團隊的精心治療和護理下，經過28天的治療後，汪女各項血液指標明顯好轉。目前，她已經脫離生命危險，即將進行下一步的化療及鞏固治療。