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又因電瓶車?上海一小區火災蔓延11樓 消防設施幾乎無效

中國新聞組／北京1日電
現場多輛電動自行車燒得只剩鐵架，一輛新能源轎車車尾燒損。（取材自新民晚報）
現場多輛電動自行車燒得只剩鐵架，一輛新能源轎車車尾燒損。（取材自新民晚報）

南京一小區2月23日剛發生因電動自行車起火引發的大火造成15死，上海又傳出疑因電瓶車深夜起火事故。據報導，火勢從電瓶車所在的地下車庫一路延燒到11樓，未造成死傷災情，但暴露了大樓原有滅火裝置不足以控制火情的短板，且物業也沒有在第一時間報警，讓居民們第一時間被暴露在危險之中，直呼離譜。

據上觀新聞報導，南京一小區火災造成15人遇難後，電瓶車、電動自行車的消防隱患話題再次引發關注。2月25日晚，上海市嘉定區海波路850弄水岸麗苑就突發一起火情，二期1號樓地下車庫電瓶車起火，火勢迅速蔓延到11樓，大樓原有滅火裝置不足以控制火情，物業沒有在第一時間報警，這讓居民們覺得自身安全沒了保障。

回想起當時的場景，住戶們都還心有餘悸。住在最高層的孫阿姨說，當晚23:40分左右，兩位居民發現火情後立即撥打了報警電話，物業卻在火災發生時「不見蹤影」。更可怕的是，火勢蔓延時，孫阿姨正處於深睡狀態，根本沒人告訴她起火了。「我很疑惑物業為什麽沒發現（火情），又說小區的消防裝置不管用，萬一居民們都睡著了，那我們豈不是走遠了嗎？」

嘉濤社區居委會黨支部書記郭永軍介紹，他們在26日淩晨00:05分到達小區，當時物業已經把居民們安置到廣場上，但還有部分居民沒下樓，居委工作人員開始上樓敲門。之後，物業也致電了全體業主，確保大家的安全。

上海已向不符合規定的電動自行車開立整改單。（取材自新民晚報）
上海已向不符合規定的電動自行車開立整改單。（取材自新民晚報）

至於為何2014年建成小區的消防裝置不管用，郭永軍表示，小區一共有13個地下非機動車庫，2019年業委會考慮到經濟成本，決定給八個車庫安裝「懸掛式乾粉滅火裝置」，經過火災考驗後才發現「效果並不理想」。如今這種滅火方式已不符合新的消防規定，不可以再使用。

而有關電瓶車存在大樓內的隱患，上海消防公安近日實施聯合夜查發現，許多小區的地下車庫停放了不少積灰嚴重的「僵屍電動自行車」要求物業如果找不到車主就要趕緊清掉，「電池老化後，自燃隱患會增大。」

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