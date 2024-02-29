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高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

中國新聞組╱綜合報導
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

近日有網民發文稱選擇高鐵靜音車廂，本以為是高科技靜音、吸音，不料竟是「純人工靜音」，「一說話乘務員就過來讓閉嘴」。發文惹共鳴衝上熱搜，有人認為乘務員監督過度，「小聲說話也被制止」，只好一路乾坐。客服工作人員證實，在靜音車廂大聲喧嘩又不聽勸確會被採取「強制措施」。

廣州日報報導，該網友表示，出於好奇選了靜音車廂，坐上以後才發現是純人工靜音，簡單說，就是有人一說話，乘務員就過來叫他閉嘴。另一位乘客表示，「靜音車廂」本就相當於一個大家的約定，如果你選擇靜音車廂，那就默認你認可了「閉嘴」，不發出噪音，不打擾其他人。

有一位購買過靜音車廂車票的網友表示，他和朋友用非常小的音量說話，也第一時間被列車員制止了，結果一路上他們兩個人乾坐了五個小時。 

另一位曾經體驗過靜音車廂的網友也說，春節坐了一趟靜音車廂，女兒用平板看電視，在高鐵運行的噪音聲中，她坐在女兒旁邊都不太聽得清平板的聲音，但乘務員一直來提示要把聲音關小。

據報導，客服工作人員表示，設置靜音車廂的車次會有黃色「靜」字作為標識，旅客進入靜音車廂後，就需要遵守相關規定，比如需將手機調至靜音或震動狀態，使用各類電子設備時需戴耳機或關閉音源外放功能，在車廂內，旅客之間也要避免互相交談，如旅客要接打電話，需離開靜音車廂，帶兒童出行的旅客也要照看好孩子，避免喧嘩。

客服人員還說，乘客在靜音車廂內大聲喧嘩，工作人員會上前勸阻。如果多次勸說無果，工作人員可能會採取強制措施，引導乘客前往非靜音車廂，也有可能對這類乘客後續購買車票進行限制。

復興號智能動車組列車上的靜音車廂。(新華社)
復興號智能動車組列車上的靜音車廂。(新華社)
中國多地推行公眾養成文明靜音的乘車習慣，其中包括禁止在車廂裡使用電子設備對外放聲...
中國多地推行公眾養成文明靜音的乘車習慣，其中包括禁止在車廂裡使用電子設備對外放聲音等行為。(取材自廣州日報)
列車長向乘客講解乘坐「靜音車廂」的注意事項。(新華社)
列車長向乘客講解乘坐「靜音車廂」的注意事項。(新華社)
為提供怕吵的乘客更舒適的搭乘體驗，中國高鐵試行在部分路線推出「靜音車廂」。（取材...
為提供怕吵的乘客更舒適的搭乘體驗，中國高鐵試行在部分路線推出「靜音車廂」。（取材自微信）

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