男騙光上海智殘妻450萬元 挨轟「吃絕戶」

傅女士和小胡的結婚證書。（取材自微信）

上海傅女士今年33歲，有輕微智力殘疾，她奶奶對她愛護有加，早早為她做好打算。奶奶的老房子動遷獲一套價值350萬（人民幣，下同，約48.6萬美元）的安置房和100多萬的現金補償，奶奶每月還有5000多元的退休 工資，祖孫倆衣食無缺。不料，一男子疑「騙婚」傅女士，捲走450萬後，行蹤不明，奶奶年初鬱鬱而終。

「案件聚焦」微信 公眾號報導，傅女士表姐王女士說，就在奶奶家動拆遷不久，小區棋牌室的鄰居，就將外地來滬打工的小胡，介紹給了傅女士。

傅女士說，戀愛時小胡脾氣很好，燒飯、打掃都是他來幹，挺老實本分的。時間久了，她也漸漸對他產生了好感，後來小胡對她說了這樣一番話：萬一奶奶不在了，奶奶的東西都會歸姑姑，歸姊姊他們了，你一分拿不到，你跟我結了婚，東西都歸我的，等於我的也是你的了。

單純的傅女士相信了小胡的話，在2018年和他結了婚，平靜的生活也從此被打破了。婚後小胡其實沒有和傅女士共同生活，還像變了一個人，脾氣暴躁還常向她要錢。

小胡還以今後生孩子需要換大房子為由，逼她和奶奶將動遷房賣掉。奶奶並不想把房子賣掉，結果小胡就恐嚇道：說要把奶奶從14樓丟下去，或者等奶奶死了以後，他去刨奶奶的祖墳。

傅女士的奶奶已經80多歲了，最後還是將房子以350萬的價格賣了，賣房款奶奶存入了銀行，並一直貼身保管著銀行卡。2022年，小胡唆使傅女士偷換了奶奶的銀行卡，說要去買房子。於是，傅女士將銀行卡和密碼都交給了丈夫。

然而，小胡拿到銀行卡後，就回到江西老家。每天卡著取款上限取走2萬。

傅女士的表姐和親戚調查後發現：奶奶銀行卡裡一筆賣房所得的350萬，還有一筆奶奶留給傅女士的100萬現金，總共450萬，都在2022年6月被小胡「洗劫一空」，卡裡只剩下2.6元。傅小姐表姐對此痛批：「這個男人吃絕戶(將無後代者榨到一無所有)」。

不幸的是，今年1月24日，奶奶在醫院病逝。在傅女士看來，奶奶的死與自己的丈夫小胡，脫不開關係。傅女士要求丈夫小胡歸還錢款，但小胡早已離開了上海，不知所蹤，並在電話中表示，我沒錢，也不可能還錢。就算法院、派出所來找我，也沒錢。今後離婚後，我還可以找一個正常的女人生小孩。

律師張玉霞表示，根據傅小姐的陳述，小胡很有可能涉嫌竊盜。但如果小胡的行為不構成刑事犯罪的話，傅女士一方也可以通過民事訴訟，要求小胡歸還這筆遺產。 傅女士今年33歲，天生有輕微的智力殘疾。（取材自微信）

來源：醒目新闻