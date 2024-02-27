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四川女校長把90秒不雅視頻傳到378人學生群? 「神回應」惹群嘲

中國新聞組╱綜合報導
網傳涉事女校長照片。(視頻截圖)
網傳涉事女校長照片。(視頻截圖)

中國教育界再曝黃色醜聞，四川宜賓一民辦培訓學校女校長，近日在378人的學生群組裡發布90秒不雅視頻，震驚眾人，紛紛問「啥狀況？」、「徐校長發的啥影片？」涉事女校長隨後聲稱，手機曾拿給店家維修、後又被偷走，否認主動發布性愛片。女校長的「神回應」再度讓全網炸鍋，酸這種說法套路太老舊了，想不出新招？

南方都市報報導，網友發布的聊天截圖顯示，在一個群名為「大民唐邦24一中翠八…」的378人微信群內，一名為「大民唐邦-徐校長」的群組成員發送了一則時長1分30秒的不雅影片，有網友稱，群組聊天中發送不雅影片者為大民唐邦教育宜賓分校區校長。

大象新聞指出，「女校長」本人回應：「前幾天手機放在手機店維修，剛好今天又在車站上遇到小偷偷手機，不是本人發的。」

德陽大民唐邦教育公司負責人告訴上游新聞，「事件中，公司純屬『浴槍』。涉事女子不是校長，只是個體戶。她之前在我們公司工作過，後來創業出去，在宜賓開了一家教育諮詢公司，主要做高考志願填報這塊，用的是我們公司的名義。」宜賓市官方則表示，該機構不涉及教培活動，也未在當地註冊。

「據了解，事發前徐某在群組裡給家長上微課，不知道怎麼突然冒出那段影片。照理說，那是她的客戶群不應該會發這些。」該負責人稱，上述行為系徐某行為，但該事件也給公司帶來不良影響，「包括抖音、視頻號下面有很多不好的留言。」公司正著手透過法律手段維護合法權益。

大民唐邦教育德陽總部唐校長則表示，徐女士兩年前曾在該公司上班，後來自己去宜賓開設工作室做高考志願諮詢，現在已跟該公司沒有關係。

事件引起網友議論，有網友嘲諷（涉事女校長），「還小偷發的，妳自己都不信吧！快快快把公車上的監視器影片調出來，嚴查，必須嚴查！還小偷一個清白。」

另有網友表示，女校長應講清楚手機裡為什麼有不雅視頻？不雅影片是怎麼到她手機裡面來的？

四川宜賓一民辦培訓學校女校長，近日在378人的學生群組裡發布90秒不雅視頻，震驚...
四川宜賓一民辦培訓學校女校長，近日在378人的學生群組裡發布90秒不雅視頻，震驚眾人。(取材自瀟湘晨報)
「大民唐邦」微信公眾號顯示，公司主營業務為高考志願填報指導、大學生考研指導等。(...
「大民唐邦」微信公眾號顯示，公司主營業務為高考志願填報指導、大學生考研指導等。(視頻截圖)

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