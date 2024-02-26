我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

房屋險保費愈飆愈高 最貴的佛州去年平均漲9213元

杭州賓利表哥攔車捅傷寶馬表弟 律師肉身護傷者獲獎勵

中國新聞組╱綜合報導
圖為孫子見工作照。(取材自潮新聞／受訪者提供）
圖為孫子見工作照。(取材自潮新聞／受訪者提供）

近日網傳一段「賓利逼停寶馬當街暴打捅刺」視頻，杭州公安日前通報，嫌犯是表兄弟，因經營糾紛，表哥持刀追車在高架上當眾持刀捅傷表弟，涉案人已刑拘。過程中，比亞迪車主律師孫子見停車勸架，更用半個身體護住傷者，還淡定抽菸，被杭州市公安局上城區分局授予三等治安榮譽獎章，比亞迪也宣布給孫子見20萬元人民幣，獎勵他的見義勇為。

據潮新聞報導，孫子見表示，當天下午他剛辦完案回家，行駛在錢塘快速路上時，看見路面上躺了一個人，另一個站著的人正在對其施暴，施暴的人用腳踩傷者的頭，下手相當狠，躺在地上的人當時已經沒有反抗能力，頭部幾乎靠近左側車道，孫子見於是決定下車幫忙。

孫子見上前詢問，對方說他們是兄弟，打人的態度有點衝，要孫子見別管閒事。眼見勸阻無效，孫子見彎腰，用半個身體護住傷者，不讓他繼續再施暴，接著他打了報警電話，打人者開車駛離此處。

杭州警方證實事件發生在當地一處高架橋上，當事人侯某仁、侯某彬為表兄弟，侯某仁得知表弟侯某彬在銀行欲凍結公司帳戶後，從公司駕車趕往銀行，隨身攜帶茶刀。期間，侯某彬開車離開，侯某仁駕車追趕，在錢塘快速路上將侯某彬駕駛的車輛別停，並持茶刀毆打侯某彬。

侯某彬送醫治療後無生命危險，侯某仁被捕，因涉嫌故意傷害罪被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

據報導，孫子見說，過程中也有一些愛心人士伸出援手，一位特斯拉車主同時也報了警，而另一位比亞迪車主幫著孫子見一起，將傷者轉移到他自己的車後座上，等待公安到來。

比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛事發後在微博表示，比亞迪決定對孫子見的車輛終身免費維修保養，並獎勵20萬元，公司也正考慮設立「比亞迪車主正能量及見義勇為獎」，對正能量及見義勇為車主給予5-20萬元的獎勵。

表弟被捅後橫躺高架，頭部幾乎靠近左側車道。賓利司機一度進寶馬車駕駛室，被網民質疑...
表弟被捅後橫躺高架，頭部幾乎靠近左側車道。賓利司機一度進寶馬車駕駛室，被網民質疑是拆走行車記錄器。（視頻截圖）
孫子見（左）阻止賓利車主繼續施暴。（視頻截圖）
孫子見（左）阻止賓利車主繼續施暴。（視頻截圖）
孫子見護住傷者，不讓打人者繼續再施暴。（視頻截圖）
孫子見護住傷者，不讓打人者繼續再施暴。（視頻截圖）
賓利男（右）持刀猛刺BMW車主。（視頻截圖）
賓利男（右）持刀猛刺BMW車主。（視頻截圖）

特斯拉 微博

上一則

娃哈哈宗慶後病逝 「布鞋首富」70歲還坐經濟艙

下一則

有別以往低調 全國兩會倒數1周 2特點埋2轉折

延伸閱讀

電動車變身公路電影院？EV投影設備前景大好

電動車變身公路電影院？EV投影設備前景大好
比亞廸挾低價拓展電動車市場 歐美汽車恐面臨滅頂之災

比亞廸挾低價拓展電動車市場 歐美汽車恐面臨滅頂之災
比亞迪年後降價 中國電動車市再開戰

比亞迪年後降價 中國電動車市再開戰
比亞迪強攻海外市場 今年拚450萬輛 銷量增50%

比亞迪強攻海外市場 今年拚450萬輛 銷量增50%

熱門新聞

中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
寧德時代神行超充電池在黑龍江黑河-20℃的寒冷環境中，也能實現24分鐘內將電量從20%充至80%。（取自寧德時代官網）

這個電池不怕冷：寧德時代神行超充電池將量產

2024-02-20 17:21
方正證券女員工邵瀧穎被老公實名舉報，與領導翟墨通姦。(取材自微博)

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

2024-02-23 07:30
湖南高速警察曝光春節違規車輛。（取材自湖南高速警察公眾號）

堵車無聊…女順手檢舉50車違規獲不少獎金 網友問：燙手嗎?

2024-02-23 09:30
（取材自微博）

廣州一大橋被貨櫃船撞斷 釀5車墜落 已2死仍有3失聯

2024-02-22 00:46
大熊貓花花被遺忘在外場。(取材自北京青年報)

飼養員忘了「收貓兒」 大熊貓頂流「花花」除夕夜吹冷風

2024-02-24 06:30

超人氣

更多 >
70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲

70年代花旦李影摔倒 在加拿大離世 享壽70歲
華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾

華人走線客怨交培訓費 卻沒保證有工作 仲介：沒這種承諾
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏
華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部

華男被捕後再入境面臨遣返 控告國安部
2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示