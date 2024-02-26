杭州賓利表哥攔車捅傷寶馬表弟 律師肉身護傷者獲獎勵

圖為孫子見工作照。(取材自潮新聞／受訪者提供）

近日網傳一段「賓利逼停寶馬當街暴打捅刺」視頻，杭州公安日前通報，嫌犯是表兄弟，因經營糾紛，表哥持刀追車在高架上當眾持刀捅傷表弟，涉案人已刑拘。過程中，比亞迪車主律師孫子見停車勸架，更用半個身體護住傷者，還淡定抽菸，被杭州市公安局上城區分局授予三等治安榮譽獎章，比亞迪也宣布給孫子見20萬元人民幣，獎勵他的見義勇為。

據潮新聞報導，孫子見表示，當天下午他剛辦完案回家，行駛在錢塘快速路上時，看見路面上躺了一個人，另一個站著的人正在對其施暴，施暴的人用腳踩傷者的頭，下手相當狠，躺在地上的人當時已經沒有反抗能力，頭部幾乎靠近左側車道，孫子見於是決定下車幫忙。

孫子見上前詢問，對方說他們是兄弟，打人的態度有點衝，要孫子見別管閒事。眼見勸阻無效，孫子見彎腰，用半個身體護住傷者，不讓他繼續再施暴，接著他打了報警電話，打人者開車駛離此處。

杭州警方證實事件發生在當地一處高架橋上，當事人侯某仁、侯某彬為表兄弟，侯某仁得知表弟侯某彬在銀行欲凍結公司帳戶後，從公司駕車趕往銀行，隨身攜帶茶刀。期間，侯某彬開車離開，侯某仁駕車追趕，在錢塘快速路上將侯某彬駕駛的車輛別停，並持茶刀毆打侯某彬。

侯某彬送醫治療後無生命危險，侯某仁被捕，因涉嫌故意傷害罪被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

據報導，孫子見說，過程中也有一些愛心人士伸出援手，一位特斯拉 車主同時也報了警，而另一位比亞迪車主幫著孫子見一起，將傷者轉移到他自己的車後座上，等待公安到來。

比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛事發後在微博 表示，比亞迪決定對孫子見的車輛終身免費維修保養，並獎勵20萬元，公司也正考慮設立「比亞迪車主正能量及見義勇為獎」，對正能量及見義勇為車主給予5-20萬元的獎勵。