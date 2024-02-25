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南京小區電動自行車起火非首次 居民：每天如睡在炸彈上

中國新聞組／北京25日電
架空層電動自行車堵住通行通道 。（取材自紅星新聞）
架空層電動自行車堵住通行通道 。（取材自紅星新聞）

南京雨花台區明尚西苑居民樓火災，疑因第6棟建築地面架空層停放電動自行車處起火引發，該小區多位居民說，小區多年前也曾發生電動自行車起火，後將電動自行車轉至一樓架空層充電，有居民4年前曾發帖預警，「每天都有人推電動自行車進電梯，感覺早晚會出事」，社區回應也表示，整改後部分居民不聽勸阻，終於釀禍。

紅星新聞報導，一名事發樓棟的業主說，他家在第6棟15樓，凌晨4點多發現起火，立刻走樓梯到地下停車場逃生。當時發現是一樓架空層的電動自行車起火。該業主介紹，平時小區有許多電動自行車停在架空層充電，而且比較集中。

住在明尚西苑第2棟的住戶陳女士說，2019年該小區的第2棟也曾發生火災，同樣是因為電動自行車充電起火。她發現，其所在樓棟的一樓架空層平時停滿了充電的電動自行車，有的甚至堵住了通道，沒有路可以走。「我們居民每天都睡在『定時炸彈』上，不知道什麽時候就爆炸。」

南京雨花台區明尚西苑居民樓火災，有居民4年前曾發帖預警，「每天都有人推電動自行車...
南京雨花台區明尚西苑居民樓火災，有居民4年前曾發帖預警，「每天都有人推電動自行車進電梯，感覺早晚會出事」。（視頻截圖）

從本次火災逃生出來的第2棟租戶也說，正常的電動自行車充電應該是在地下，但小區這裡的充電位置是在地上架空層，與樓棟相通，如果起火，火就會飄上高層。「之前也引發過火災，燒了20多戶，幸好沒人出事。」

封面新聞報導，小區居民馬林（化名）曾以「半窮不窮的桿子」的帳號，兩次發帖舉報電動自行車火災隱患，公開喊話物業和相關部門。火災之後，馬林被網友稱為「最早的預警人」。

馬林說，他2019年入住小區後，發現火災隱患比較多，「一樓堆的全是電動自行車，電梯間也擺滿了。然後很多人習慣把電動自行車推進電梯，推回自己家的樓層充電。還有少部分人把電瓶取下來，拎回家充電。」

多位業主指出，小區物業應該把電動自行車統一放置在戶外專用車棚充電並監管，嚴禁業主把電動自行車或電池放入室內或樓道。

這起事故再次引發人們關注居民小區電動自行車亂停亂放、亂充電等問題。「物業曾嘗試過建設一個專人看管的電動自行車停車區，但3個月後，由於來停車的人很少，成本收不回來，這個項目就暫停了。」物業工作人員無奈表示。

上游新聞報導，對於明尚西苑小區2棟的架空層存在電動自行車充電混亂的場景，該小區所屬的雨花台區西善橋街道明義社區一名工作人員說，「當時整改過了，可能有些不負責任的居民沒地方為電瓶車充電，不聽勸阻導致現在這種情況。」

資料顯示，明尚西苑的物業方新鴻運成立於1995年，於2015年9月掛牌新三板，公司主要為政府機關和企事業單位辦公樓、公共文化場館、高檔寫字樓及部分大型住宅小區等企事業單位提供物業管理服務，以及物業延伸服務；該公司2022年營業收入人民幣5.49億元（約7630萬美元）

火災發生地雨花台區明尚西苑內，其他樓棟建築地面架空層仍擠滿充電的電動自行車。(取...
火災發生地雨花台區明尚西苑內，其他樓棟建築地面架空層仍擠滿充電的電動自行車。(取材自微博)

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