記錄「白紙運動」 遭羈押導演被起訴

上海烏魯木齊中路的行動，從追思紀念變成了反封控的抗議。(路透)

在中國當局實施嚴苛的清零防疫 政策的三年裡，民眾遭遇慘痛的集體經驗，紀錄片「烏魯木齊中路」揭露這段痛苦防疫真相和「白紙運動 」過程。但據中國民間權益組織民生觀察消息，該紀錄片導演陳品霖（Plato）1月5日被中國當局以涉嫌「尋挑釁滋事罪」批捕，他的案件在2月18日被移交檢察院起訴。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，「白紙運動」期間，陳品霖與一位女性朋友在上海抗議現場拍攝大量影片。「白紙運動」一周年後將拍攝的影片製作成紀錄片「烏魯木齊中路」並上傳網路，隨後兩人被中國警察抓捕。該名女性朋友已取保，陳品霖仍被關押在上海市寶山區看守所。

據報導，這部紀錄片雖以「烏魯木齊中路」命名，英文名卻為「非境外勢力」（NOT THE FOREIGN FORCE），長1小時17分鐘，收集大量由中國民眾在嚴苛疫情防控期間拍攝的真實經歷，從封控在家買高價菜、陽性患者被強制轉運隔離，到河南 富士康員工抗議、國內外年輕中國人走上街頭反抗封控，真實且沉痛地展現了中國人民的那段痛苦記憶。

陳品霖在介紹這部紀錄片時曾表示：「這是我在中國第一次參與政治性事件……，中國政府違背事實，肆意抹黑，誤導許多不明真相的人以為上海抗議和『白紙』都是境外勢力所為，但事實真是如此嗎？」

不僅導演陳品霖被抓，該紀錄片在中國網路上也已經被消失，甚至陳品霖上傳紀錄片的YouTube頻道目前也無法查看。

報導稱，這並非中國當局第一次試圖重寫關於新冠清零政策的公眾記憶，但相關的資訊封控力度卻在此達到了頂峰。2022年4月，一部名為「四月之聲」的影片集合了20多個上海封城期間民眾拍攝的影片以表達抗議，引起輿論轟動後在網路上遭當局嚴厲審查。