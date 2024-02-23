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堵車無聊…女順手檢舉50車違規獲不少獎金 網友問：燙手嗎?

中國新聞組／北京23日電
湖南高速警察曝光春節違規車輛。（取材自湖南高速警察公眾號）
湖南高速警察曝光春節違規車輛。（取材自湖南高速警察公眾號）

一女子發文稱，她和丈夫春節後開車返程，被堵在湖南省內高速上，無聊之下就順手舉報了50餘輛違規占用應急車道行駛的車輛，不到一周就領到檢舉獎金1500元人民幣。有網友讚「幹得漂亮」，也有網友批她是「檢舉魔人」質問「這錢拿著燙手嗎」，該女子淡定回覆稱「依法辦事沒啥燙手的」。話題昨上了微博熱搜，有網友求攻略：「我也想賺這個錢，一起發財」。

據九派新聞報導，這名女子發文稱，正月初五當天，她與丈夫自駕經廈蓉高速從湖南回深圳，途中遭遇堵車，部分車輛占用應急車道行駛，她與丈夫就拍下違規車輛，上傳到湖南高速警察便民服務平台。「湖南交警執行效率太高了，不到一周就收到舉報獎金，同時也希望大家能遵守交通規則。」

不少網友在貼文評論區稱讚這名女子「幹得漂亮」「非常好，應該全國推廣」「應該多點這樣的同志站出來」「此舉溫暖了全國遵紀守法司機的內心」；有網友表示，從來不走應急車道，「妳做了我想做卻沒做的事」。

也有網友批評她是「檢舉魔人」：「這錢拿著燙手嗎」，發文女子回覆稱，「道德感高的建議別看。另外，依法辦事沒啥燙手的。」有網友替女子打抱不平：「這有啥好燙手的，應該是違章的人急跺腳」「說燙手的網友就是應急車道的車輛」。

不少網友還向發文女子求攻略：「我能問問怎麽舉報麽？我也想賺這個錢」「哪裡可以舉報，一起發財」「我知道好幾個路口有違停，我可能要發大財了」「我就想舉報那些不守規矩的，我不想要獎金，就單純看不慣自私自利的人」。

據湖南高速警察公號，在高速路段發現違停、占用應急車道、實線變道等違法行為，可通過「隨手拍」違法舉報平台進行舉報，舉報信息審核通過後，將在30個工作日內發放財政獎勵，同一舉報人在一個自然月內的多起有效舉報累計獎勵最高不超過1500元。

央廣網22日對此發表評論稱，占用應急車道行為既危險又違法。抱有「法不責眾」的僥倖心理，是對自己及公共安全的不負責。至於舉報行為，只要是實事求是，依法依規則無可指摘，開文明車、走文明路，才能共享平安、暢通出行。 

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