券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

方正證券女員工邵瀧穎被老公實名舉報，與領導翟墨通姦。(取材自微博)

中國金融圈又爆淫亂醜聞，方正證券 女員工被老公實名舉報與領導通姦、聚眾淫亂，「多人運動」截圖在網路瘋傳，內容匪夷所思，幾乎可以用病態來形容，一舉登上熱搜。方正證券緊急發聲明展開調查，指相關人員已離職。

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鳳凰網報導，一名邱姓男子21日舉報在方正證券北京分公司營業部工作的邵姓妻子，出軌翟姓主管，任職期間多次與翟男發生性關係，地點包括飯店、電影院 和翟男住處。邱男更氣憤表示，有次家裡兩個小孩發燒生病，妻子還堅持出門，後來他才得知妻子是與主管去開房。

邱男指出，妻子與翟姓主管還舉辦多次淫亂派對，由妻子和多名男性3P甚至4P性愛，他曾經接到妻子打來的電話，事後才知妻子當時正在偷情，被翟男要求打電話給他，「以滿足翟男侵犯他人妻子的變態慾望」。他批評翟墨身為黨員，卻尋求下流無恥的精神刺激，不僅違背國家法律，也影響到公序良俗和社會風化。

邱男還指翟男和邵女大搞迷信活動，一起將家人、客戶、朋友及其公司領導的生日交由「大師」進行算命，選擇有利於翟男和邵女的對象合作。同時從「大師」處購買「開運泰山石」，購買男女款內衣交給「大師」幫忙「破太歲改運」，頻繁向「大師」輸送利益。

邱男另控翟男工作時大搞公費宴請，一邊享受證券公司的高額收入，編造各種理由申請公出；同時誇大投資 回報，吸引私募基金的投資人購買邵女及翟男旗下的私募基金產品，賺取管理費和認購費。最終導致私募基金產品淨值下跌，給投資人帶來資產損失。