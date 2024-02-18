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華女酒店房間內養獅子、還帶去咖啡店 在泰國被逮捕

中國新聞組／北京18日電
在酒店房內非法養獅子，中國籍女子在泰國布吉島被捕。（取材自知乎）
在酒店房內非法養獅子，中國籍女子在泰國布吉島被捕。（取材自知乎）

野生動植物在多國都受到嚴格保育，但仍有不少人以身試法。一名中國籍女子日前在泰國酒店內飼養一頭獅子，還每天牽著獅子上咖啡店，不但嚇壞周圍民眾，也觸犯當地法律；泰國警方調查後，已將獅子帶走。中國境內也破獲有外國人非法採集上千種野生植物和種子樣本，並走私到海外，非法獲利數十萬元人民幣。

香港01引述泰國當地媒體報導，一名31歲的中國籍女子在泰國普吉島（Phuket）擁有一間咖啡店，並每天會帶一頭年幼的小獅子到店裡待兩、三個小時。有咖啡店客人將她的行為拍成影片上傳後，引起熱議，當地警方也上門，發現該女將獅子養在酒店房間內。

該中國女子承認1月在曼谷以25萬泰銖（約7379.5美元）價格買下幼獅，但由於沒有牌照，違反泰國「野生動物保護法」，小獅子已被交給相關機構照顧。

另據齊魯壹點報導，中國國安機關近日公布查獲有外國人假借旅遊名義，從2011年起先後數十次赴四川、雲南等地的數十個自然保護區和風景名勝區，伺機盜採集植物活體標本、根莖，搜集植物種子。

根據調查，該外籍嫌犯透過社群網站等管道與海外買主聯絡，在中國境內蒐集指定品種、尺寸的植物標本，之後再以虛設公司或組織的名義，透過非法快遞中介，將植株或種子包裹寄出，以逃避監管。

報導指，嫌犯在九年間進行非法交易多達近2000次，向境外寄遞上百種各類珍稀野生植物，導致大量中國特有生物資源流失海外，交易流水近百萬元，非法獲利數十萬元人民幣，已遭驅逐出境。

泰國 咖啡 社群網站

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