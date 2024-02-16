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秦皇島動物園袋鼠打架 女員工鐵鍬勸架 竟是這下場…網友炸鍋

中國新聞組／北京16日電
女員工奮勇舉起鐵鍬對兩隻打架的袋鼠「勸架」。（視頻截圖）
女員工奮勇舉起鐵鍬對兩隻打架的袋鼠「勸架」。（視頻截圖）

河北秦皇島野生動物園兩隻袋鼠大年初三在欄舍裡「打架」，引來參觀民眾圍觀，動物園一名女員工拿鐵鍬朝兩隻袋鼠中間拍打「勸架」。視頻被遊客拍下後放上網路引發熱議，園方將這名女員工停職兩天處分，大批網民則則聲援女員工，稱她不顧自己可能受傷也要上前制止，「是女勇士，應給她見義勇為獎，該停職的是兩隻袋鼠」。

據網易新聞報導，近日在網上流傳的這段視頻，事發在2月12日的河北秦皇島野生動物園。視頻中，兩隻袋鼠正在欄舍裡打架，引來大批遊客圍觀， 有人起哄，有人勸架，現場秩序有些混亂，此時一名女員工跨過欄杆進入「戰區」，先是大喊「大過節的別打了」，並試圖用腳踢將兩隻纏鬥中的袋鼠分開，無奈袋鼠正打得起勁，絲毫不理會女員工的制止。

女員工一度想用腳把兩隻纏鬥的袋鼠踢開。（視頻截圖）
女員工一度想用腳把兩隻纏鬥的袋鼠踢開。（視頻截圖）

此時女員工和另一名男員工拿著鐵鍬，趁兩隻袋鼠「格鬥」的空檔，朝牠們的中間拍了下去，兩隻袋鼠看似被嚇到，愣了一下後又繼續戰鬥，在女員工又揮了鐵鍬幾次後，兩隻袋鼠終於停止打架。

視頻經上傳網路後，有網民批評這名女員工拿鐵鍬的做法可能傷及袋鼠，且公開對袋鼠拍打有虐待動物之嫌，沒多久，動物園發布通報稱，對這名出手制止兩個袋鼠「互毆」的女員工停職處分。「停職」處分一度被解讀為「開除」，這又引來不少支持女員工的網民聲討，園方再解釋所謂停職其實是「停職兩天」。

女員工奮勇拿鐵鍬對兩隻打架的袋鼠「勸架」。（視頻截圖）
女員工奮勇拿鐵鍬對兩隻打架的袋鼠「勸架」。（視頻截圖）

不過這個「停職兩天」的決定仍讓許多網民不滿，幾乎一面倒開罵並為女員工喊冤，認為女員工並沒有做出過激行為，不至於停職處理；且女員工拿起鐵鍬砸地面的時候，是看準地上砸的，有意識地避開了兩隻袋鼠的腳，不存在故意傷害袋鼠的問題。「兩隻袋鼠打架，管理員愈勸架，打得愈兇」，女員工採取的方式有效地制止了兩隻袋鼠的衝突。

網民紛紛留言：「這視頻我看的時候還挺歡樂，怎麽就來這麽一個結果，太嚴肅了，工作人員沒有錯！」「制止一個動物難道靠作思想工作？多維護人的尊嚴吧！」「應該給她見義勇為獎」「不顧自己可能受傷衝上去。太敬業了。讓人感動」「敢去勸架都是很負責的員工了，大過年的」「讓領導停職吧，這點小事就開除員工」「人家大姐有什麽錯，把打架的先動手的開除了」

動物園 勇士

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