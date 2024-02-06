福建男花20萬彩禮「閃婚」二婚女 10多天就離婚 告婚介詐欺

福建34歲陳先生透過婚介公司、花20萬彩禮，與一名33歲的「二婚」貴州女幼師閃婚。不料，兩人婚後僅在一起生活十多天，最後離婚收場。圖為婚介門店。（取材自微博）

千里姻緣慘被坑？福建34歲陳先生透過婚介公司、花20萬（人民幣，下同，約2.7萬美元）彩禮，與一名33歲的「二婚」貴州女幼師「閃婚」。不料，兩人婚後僅在一起生活十多天，最後離婚收場。陳先生到法院控告對方，卻僅獲賠一千多元。女方則訴苦，稱婚姻太草率，我們兩人都是受害者。

大風新聞報導，陳先生說，2022年9月初他透過福建莆田「馨巢婚介」尋找另一半。

在婚介所，陳先生見到一名自稱來自貴州的牛姓女幼師，對方說她33歲，有過一次婚史，帶著一個8歲小孩。雙方感覺還可以，雖然兩人相隔千里，但沒猶豫地就談起了結婚話題。他們相約第二天去醫院簡單婚檢一下。

到醫院後，因女方一時拿不出工作地的體檢報告，在醫院電腦查不出相關信息，引起了醫師與陳先生家人的警覺。陳先生家人用當地話與醫師交流，女方感覺對她不尊重，於是生氣跑出檢查室不做檢查。

陳先生心想既然弄成這樣，也就沒有必要再繼續了。

婚檢幾天後，牛女私下透過微信 聯絡陳先生。聊過幾天後，陳先生再次來到婚介所，然後婚介問陳先生有沒有帶戒指，因為事發突然，陳先生根本沒有準備，婚介就找了一枚戒指。在婚介的組織下，陳先生辦了一場求婚儀式。

福建34歲陳先生透過婚介公司、花20萬彩禮，與一名33歲的「二婚」貴州女幼師閃婚。圖為現金交易。（取材自微博）

陳先生稱，2022年9月23日雙方到當地民政局領取結婚證。在車上，他的家人給婚介交付了19萬現金，中午吃飯時再付1.3萬服務費。

陳先生介紹，結婚當天，女方提出她的孩子在貴州讀書，想著讀完這個學期再過來。

陳先生稱，女方在莆田從2022年9月24日居住到2022年10月5日，然後返回貴州老家。2022年10至12月期間，女方提出要求要她到莆田生活的條件，一是為她找個公立幼兒園學校當老師，二是給孩子找個貴族學校學費每學期一萬多，這些他顯然難以辦到。

陳先生尋思，女方反覆提出一系列他難以滿足的要求，就是不想跟他在福建這邊過日子。於是，他向法院起訴對方。法院同意離婚，但僅判退婚戒錢1641元。陳先生認為，這場婚姻就是騙局，自己人財兩空，已經上訴。

對此，牛女4日表示，兩人閃婚後，一方面因為工作和小孩子上學的原因，另一方面由於陳先生家人干預他們生活太多，所以婚後生活一直不如意。現在想來，她對於這段婚姻太衝動，太草率；她和陳先生都是受害方。

牛女並稱，她本人只獲得6.6萬元，其他費用她不清楚。

莆田馨巢婚介所方面則稱，陳先生的父親本身就是紅娘，這些錢只是通過他手上過了一下，就退回去了，期間還有多個紅娘，落到他的手上只有5000元的介紹費。

陳先生則否認自己父親並非紅娘；收取的19.8萬元，根本沒有退回。