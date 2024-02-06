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武大教授嫖娼、賭博還收回扣 被前妻舉報…遭醫院撤職

中國新聞組／綜合報導
武漢大學人民醫院胰腺外科主任湯志剛遭前妻(圖)實名舉報。（視頻截圖）
武漢大學人民醫院胰腺外科主任湯志剛遭前妻(圖)實名舉報。（視頻截圖）

湖北一名黃姓女子去年12月在網上實名舉報自己的前夫、武漢大學人民醫院胰腺外科主任、武漢大學教授湯志剛「婚內有不正當男女關係、收藥商回扣」等，引發關注。武漢大學人民醫院5日通告，稱撤銷湯志剛的職務。

每日經濟新聞報導，2023年12月6日至8日，黃女在社群平台連發3個影片舉報自己前夫。在一段3分鐘的影片中，黃女手持身分證舉報武漢大學人民醫院胰臟外科主任醫師、武漢大學教授湯某某「常年嫖娼並包養情人，通宵達旦賭博，不顧次日病人手術，引發多起醫療事故，收受藥商醫療回扣.....收取病人紅包」。

根據紅星新聞，黃女與湯志剛兩人已於2023年6月訴訟離婚，法院認定湯志剛確在婚內與他人存在不正當男女關係。

2月5日，武漢大學人民醫院通報湯志剛被前妻舉報相關問題的調查結果：根據上級紀檢監察機構調查結果，鑑於湯志剛違反廉潔紀律、違反生活紀律，嚴重損害黨員幹部形象，依據「中國共產黨紀律處分條例」和「事業單位工作人員處分暫行規定」，經研究決定：給予湯志剛黨內嚴重警告（影響期二年）處分；撤銷湯志剛胰臟外科副主任職務，解除與其人事代理關係；依程序報請撤銷湯志剛相關專業技術職務及研究生導師資格。

湯志剛前妻黃女士表示，她在當天上午接到武大紀監委的電話，對方簡要介紹了調查處理結果，之後便看到了網上的通報內容。黃女也表示，與湯志剛正就財產分割問題進行訴訟，目前還有兩個案例分別在一審和二審過程中。

武漢大學人民醫院先前的官網資訊顯示，湯志剛系胰臟外科教授、主任醫師、博士生導師、華中科技大學博士，德國慕尼黑工業大學附設右岸醫院、德國魯爾大學附屬聖約瑟夫醫院資深訪問學者。

武漢大學人民醫院官網顯示湯志剛相關訊息。(取材自每日經濟新聞)
武漢大學人民醫院官網顯示湯志剛相關訊息。(取材自每日經濟新聞)

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