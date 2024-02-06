研究：中國4成村莊「大齡剩男」難結婚 村幹部幫忙討老婆

在農村，如果一個男青年到了28歲還沒結婚，恐被視為大齡未婚男青年。(取材自中新網)

春節將近，青年婚嫁再度成為顯性話題。有教授調查指出，中國有超過四成村莊存在嚴重的大齡男青年婚配難題。為解決潛藏的社會風險，甚至有村幹部會幫忙想法子討媳婦。

紅星新聞報導，2024年1月底，華中師範大學中國農村研究院黃振華教授研究小組發布了一份「農村大齡男青年婚配狀況」調查報告。這份基於中國26個省（市、區）、119個村、1785個農戶的報告指出：超4成村莊存在較為嚴重的大齡男青年婚配難題。

短短時間內，「求解農村大齡青年婚配難題」詞條衝上微博 熱搜。

出圈的熱度令黃振華頗感意外。他推測，一則可能是碰上了春節的時點，正好是青年男女返鄉相親的高峰期；二來也說明報告切切實實反映了當下一個普遍現狀。

黃振華說，在119個樣本村莊中，有51個村的村幹部反映當地存在較為嚴重的大齡男青年婚配難題，佔42.7%。

黃振華指出，學界對於「大齡男青年」並沒有統一的界定，一般來看，如果年齡在30歲以上，基本上可以確定為大齡青年。但農村的視角未必是如此。例如，某村莊普遍結婚年齡是23歲左右，如果一個男青年到了28歲還沒結婚，那他在當地人眼裡也是大齡未婚男青年。在這次調查中，我們結合了當地人的視角去界定何為「大齡」。

黃振華認為，這不是兩個人的事情，而是社會問題，其呈現情勢遠比人們想像的要複雜得多。其中包括大眾熟知的「天價聘金」現象，也包括理想與現實的落差夾擊下，農村男青年傳統婚戀觀的轉變，「對婚姻的認同感變低了」。由此衍生的對農村社會治理所帶來的隱憂，也是需要被看見的另一面。

黃振華指出，它跟農村當下的現實狀況分不開，例如傳統生育觀念導致的男多女少，城鄉二元分割的經濟社會結構下，農村大量人口外流、農村空心化，這些都是結構性的問題。

據報導，該調查涉及了超百名基層村幹部，黃振華表示，要扭轉當前鄉村資源外流的局面，絕大多數村幹部都會盡力為未婚大齡男青年創設相親條件，緩和婚戀難題。從基層政府的角度來看，他們可能更關注擇偶壓力背後潛藏的社會風險。