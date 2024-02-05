王一博被訂機票…傳700個明星個資只賣7元人民幣

樂華娛樂在微博發布聲明。（取材自微博）

中國藝人王一博近日遭無故預訂航班機票，其公司樂華娛樂表示將嚴查，追究到底。媒體發現，不少網友發文表示希望購買藝人個人訊息，同時在這些貼文下，也聚集著一些涉嫌販賣明星訊息的不法分子。有售賣家稱，內娛700多人的身分證資料可以7元出。

新京報報導，樂華娛樂日前在微博 發布聲明稱，公司藝人王一博被人無故預訂航班機票，且圍繞該行程已被編造出各種不實傳聞，「該行為已涉嫌嚴重侵犯王一博的合法權益，也嚴重影響了其正常工作行程。」

新京報記者在中國東方航空 、中國南方航空、中國聯合航空的小程式測試發現，使用他人資訊預訂機票時，只需要輸入他人的姓名及身分證號碼，電話填寫記者本人的號碼，並不需要他人的親自驗證，也可跳轉至機票支付介面。

民航專家林智傑表示，此事不算是購票系統的漏洞。因為在正常情況下，他人替買機票不會造成自己的損失，包括高鐵票、景點演出門票，也都沒有強制只能本人購買。如果這一行為對本人有損害，有困擾的，可以走司法途徑解決。

據報導，一直以來，明星個人信息、機票信息洩露的事件屢見不鮮。早在2019年，王一博發微博稱電話號碼被洩露，遭到粉絲瘋狂騷擾，並貼出電話來電紀錄，引發關注。

在微博上，有不少網民發帖表示希望購買藝人相關身分證、護照等信息，同時在這些帖子下，也聚集著一些涉嫌售賣明星信息的不法分子。有售賣家稱，內娛700多人的身分證信息可以7元售出。