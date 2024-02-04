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毒殺新婚妻子「騙保」還債 浙江台州官員處死

中國新聞組／上海5日電
戴某資料圖。（取材自上游新聞）
戴某資料圖。（取材自上游新聞）

浙江台州一名男子因為投資股票與虛擬貨幣失利，欠下巨額債務，下毒殺害新婚兩個月的妻子，試圖騙取保險賠償金。涉案男子已被判處死刑，並於日前伏法。

綜合澎湃新聞、上游新聞報導，犯案的男子戴盧民是浙江省台州市林業局公職人員，因炒股、炒虛擬貨幣失敗負債260多萬元（人民幣，下同，約36.27萬美元），為了償還債務，起了殺人騙取巨額保險金的念頭。2020年4月，戴男為受害人王姓女子投保了一份保額為200萬元的定期壽險，等到保險90日免賠期到期後，戴男於同年7月與王女結婚，並說服王女將保險受益人從其父親變更為配偶戴男。

戴男從結婚前就多次透過女性友人網購買了珍珠粉膠囊、河豚魚乾和河豚毒素，婚後兩個月，他將20毫克河豚毒素裝填進兩顆珍珠粉膠囊中，誘騙王女服用該毒膠囊，即使王女服用後嘔吐，他仍再次要求王女服下第二顆毒膠囊，導致王女死亡。兩天後，王女的同事因連絡不到她，於是前往她的住所查看，才發現王女屍體。

涉事小區門口。（取材自上游新聞）
涉事小區門口。（取材自上游新聞）

根據警方調查，戴男與王女結婚時，就已有騙保想法。而王女的親人表示，他們根本不知道王女結婚了，只知道她有男友，王女的父親曾提議想與戴男見面，但都被戴男藉故拒絕。戴男在購買犯罪物品時，還要求女性友人匿名、借用他人名義購買，或要求購買後更換手機卡、刪除微信等方式。

戴盧民2022年因犯故意殺人罪一審被判處死刑，二審維持原判，並於2024年2月2日執行死刑。

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