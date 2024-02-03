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官方帶走失聯近1年 華興董座包凡被辭職所有職務

中國新聞組／北京3日電
華興資本控股於日前發布公告，宣布董事長包凡辭任公司所有職務。（取材自華興資本官網）
華興資本控股於日前發布公告，宣布董事長包凡辭任公司所有職務。（取材自華興資本官網）

金融企業華興資本控股董事長包凡，去年2月被帶走以配合官方調查，迄今近一年，停牌10個月的華興資本控股於日前發布公告，宣布包凡辭任所有職務的消息。

第一財經報導，華興資本控股日前突然發布公告，指包凡由於健康原因及希望將更多時間用於處理家庭事務的考慮，已辭去該公司執行董事、董事會主席、首席執行官、提名委員會主席、執行委員會主席、薪酬委員會委員的職務，接任者為謝屹璟。

包凡辭任後，仍是華興資本集團控股股東，而新任命的非執行董事孫千紅，是包凡的親屬。

包凡是中國投資圈知名人物，於2005年創立的華興資本，在網路新經濟浪潮中成為活躍的金融仲介，曾參與多個大型網路企業融資案，包括網約車平台滴滴出行和快的打車、餐飲平台美團和大眾點評等，在業界有「併購之王」、「人脈王」之稱。

近年北京加大金融反腐力度，去年8月媒體報導，包凡被延長留置，他可能涉及前公司總裁叢林貪腐案。叢林是華興資本總裁兼華興證券（香港）董事長，2022年9月上旬被有關部門帶走。

王亞偉。（取材自易筒財經微信公眾號）
王亞偉。（取材自易筒財經微信公眾號）

此外，騰訊新聞、新浪基金報導，一則關於前「公募一哥」王亞偉被帶走調查的傳言在社交媒體小範圍傳播，多位核心人士處表示，王亞偉已失聯至少一個月以上，其創立的千合資本，目前由其愛人主持大局。千合資本也將外部來源資本清退完畢。

王亞偉此前多次陷入「被帶走」傳聞。據悉這次王亞偉被調查與「老華夏時期」有關。早在2014年，華夏基金曝出多人被查出「老鼠倉」問題。去年7月，天弘基金總經理、前華夏基金高管郭樹強再次被帶走調查。

2023年在6月和10月兩次相關傳聞中，王亞偉均以發布朋友圈的動作側面回應傳聞不實。在老一代基民心中，王亞偉就是「股神」的存在。他曾連續三年被「福布斯」中文版評為中國基金經理第一名。

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