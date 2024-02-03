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「賠慘了不讓說」 中國股民湧向美國大使館微博「求救」

中國新聞組／北京3日電
中國股市示意圖。（路透資料照）
中國股市示意圖。（路透資料照）

中國股市剛經歷近年最黑暗的一周，悲觀恐慌情緒彌漫之際，官媒昨（2日）刊出一篇題為「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」文章，立刻引發中國網民排山倒海的嘲諷聲浪及怒火，疑因中國證監會相關官微關閉了評論功能，網民們轉往美國駐華使館微博下留言「求救」：「賠慘了不讓說還裝傻」，甚至呼籲美國趕快打過來救中國股市：「寧可雙輸絕不讓權貴單贏」。

開年首月，上證指數累計下跌6.27%，深證成指跌幅13.77%，創業板下跌16.81%，均創下2015年熔斷以來單月最大跌幅。而深成指1月跌幅超過2023年全年13.54%的跌幅。據美國之音報導，值此股民悲觀恐慌情緒彌漫之際，中國官媒人民日報昨天卻發表了一篇題為「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍」的文章，立刻引爆中國網民的怒火，批官媒不食人間煙火。

人民日報第三版刊登的這篇文章是專訪德國共產黨國際關係書記雷娜特·科佩（Renate Koppe）。文中稱，科佩去年4月訪華，在中國多地調研，感受到中國在住房、醫療、教育、基礎設施和中國人民整體生活水平的等方面的明顯進步。

其中，科佩的一句「整個國家都洋溢著樂觀向上的氛圍，給我留下深刻印象」被人民日報用作標題。但這篇文章刊出當天，中國股市經歷持續下跌後繼續跳水，上證指數一度跌至四年來新低。同時，國際貨幣基金組織宣布降低中國經濟增長預期，稱2024年的中國經濟前景「不確定性很高」。

中國社群媒體微博上，有網民用大篇幅的「好好好好好好」或「哈哈哈哈哈哈」回應人民日報這篇文章，並稱這是「年度最佳笑話」，大內宣功力也讓人分不清這是「脫節還是裝傻」「最深刻的一件事就是在哀鴻遍野中到處都洋溢著歡聲笑語」「炒股炒出國恨」。有些網民譏諷：「已樂觀，請放心」「正式宣告兩億股民被開除國籍了」 「是我不配做中國人啊」「彷彿看到了北韓的新聞聯播」。

網民們也衝向美國駐中國大使館官微，該使館2日發布的一篇有關保護長頸鹿的文章下方突然湧現上萬評論，當中絕大部份是中國網民對人民日報上述文章的嘲諷和「求救」：「2億股民。6億人家庭怎麽過年？」「後悔一年前沒買美元，卻買入了A股」「趁現在民心渙散打過來吧，寧可雙輸絕不讓權貴單贏」「兩億股民為美國開路」，有人還形容這是「史稱長勁鹿事變」。

通過部分評論內容發現，中國網民轉移至美國使館微博賬號來評論的導火索之一是中國證監會微博帳號關閉了評論功能。一名北京網民留言問到：「證監會連評論都不敢開，他們怕什麽！？」不少網民稱在美領館帳號上總算可以自由說話了，不怕被刪帖了。

不過微博上也有許多為中國經濟辯護的聲音：「股市又不代表中國經濟，不炒股，感覺不是很好嘛。人家華為就不上市，也不用看任何資本臉色，」甘肅網民說。也有少數網民承認當下經濟差，但稱股民是賭徒，股市下跌是股民們「活該」。也有網民勸那些冷嘲熱諷的網民「不喜歡的話可以潤（run），沒人攔著你。」

微博 北韓 社群媒體

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