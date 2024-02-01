車震？江蘇副局長、女師一氧化碳中毒 網酸「一點縫隙都不留」

江蘇城管局副局長蘇陽之前常因城管部門問題上媒體。(視頻截圖)

江蘇發生一起一男一女於車內一氧化碳中毒死亡事件，死者被證實是當地城管局副局長及小學女教師，網傳事發時兩人正在「車震」。官方確認，死者為江蘇響水縣城管局副局長蘇某（蘇陽）及女教師（王海萍），警方及紀檢部門已介入調查事件。

網易報導，這起死亡事件在響水縣被傳得沸沸揚揚，坊間還將死者身分扒了個底朝天。知情者爆料，事發當天正值周末，兩人在車庫內幽會，由於天冷，兩人在車內開著空調，導致一氧化碳中毒而死。

有網友扒出了蘇某公開露面的照片，顯示此人年齡大約45歲左右。坊間還傳言，蘇陽曾花費巨額錢財打算由副局長轉正，但無法獲證實。

關於女主角王某萍，網友爆料，之前是當地銀河路小學的一名老師，剛在半年前調入響水縣通榆河小學任教。網上還曝光了王某萍接受採訪時的照片，年齡應該不到30歲，與蘇某年齡差距明顯，長相甜美。