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欠薪4500萬 山東一醫院院長宣布絕食減少愧疚 網轟耍賴

中國新聞組／北京1日電
網傳員工拉橫幅「請給員工和醫院一個機會」。（視頻截圖）
網傳員工拉橫幅「請給員工和醫院一個機會」。（視頻截圖）

被山東省列為重點建設項目的魯西南醫院傳積欠601名員工總計超過4500萬（人民幣，下同）工資，最久已8個月領不到工資，醫院也無法繼續營業，員工們被迫在醫院門口拉橫幅抗議。魯西南醫院院長周紅生稱，他覺得很愧疚，決定從昨天（1月31日）起絕食。不過此舉被網民批評是「開始玩耍賴的把戲」，要院長「做點能解決問題的事」「先把自己工資捐出來吧」。

大皖新聞報導，一段魯西南醫院院長周紅生宣布絕食減少欠薪愧疚的視頻昨天在網上傳播。網傳視頻中還有多名人員拉著橫幅，上面寫著「請給四百名員工一個機會」「請給魯西南醫院一次重整機會」等話語。該醫院工作人員表示視頻內容是真的，醫院員工已被欠薪半年多，有些人員已經離職。

視頻顯示，魯西南醫院院長周紅生稱，醫院在集團出現債務違約的時候有700多人，現在欠薪有601人，工資加社保總額超過4500萬，醫院馬上面臨著沒法繼續營業，因為藥品藥材幾乎耗盡，收了病人也沒辦法醫治，「全體員工已經8個月未發工資，我只能自今日起開始絕食，以減少自己對欠薪員工的愧疚之心。」

魯西南醫院品牌宣傳部一名工作人員表示，醫院欠薪已有半年多，有些員工已離職，目前醫院還有400多名員工，「一般員工都欠薪2萬多元，我家住在附近，留下來是希望醫院還能好轉，覺得還有希望。」 

魯西南醫院健康諮詢電話工作人員表示，目前醫院門診還可以正常就醫，但因為資金問題住院受影響。陽谷縣衛生健康局辦公室工作人員回應稱，魯西南醫院是民營醫院，欠薪涉及該公司資金問題，是公司內部的事情，相關部門在協調處理。

山東魯西南醫院。（取材自微博）
山東魯西南醫院。（取材自微博）

這段視頻引發網民熱議，有媒體發起線上投票，多數人對院長絕食的行為覺得「沒有實質作用且難以理解」，並批評這無異代表著醫院高層開始「擺爛」「演戲」「能不能做點能解決問題的事？」「先把自己工資捐出來吧」。

據陽谷縣人民政府網站公開信息顯示，魯西南醫院是集醫療、教學、科研、保健為一體的三級綜合性醫院，設計床位2000張，一期工程是2016年山東省重點建設項目，占地248畝，2018年5月12日投入運營，設有38個臨床醫技科室，編制床位1000張（實際開發床位501張），是聊城市醫療保險、工傷保險定點醫院。

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