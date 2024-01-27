男子新疆滑雪一路滑到邊境線 花200元被帶回 雪場把他拉黑

男子滑雪滑到邊境線。（視頻截圖）

一名滑雪者稍早發布視頻稱，他在新疆 阿勒泰滑雪時，不小心滑到了邊境線，結果被雪場拉黑。該雪場和當地派出所證實確有此事，警方同時提醒，「若是滑雪越過了邊境線鐵絲網，還會被拘留三天。」

來源：YouTube

極目新聞報導，一名網友近日發布視頻稱，他在雪場滑雪時，「還在想為什麽這一區域沒有人滑，於是便滑了過去，結果滑到了邊境線，花200元人民幣被雪場的巡邏人員用摩托車送回來。滑到邊境線的後果是被雪場拉黑，滑雪卡被封，這個雪季也無法再購滑雪票。」

該網友的定位是在新疆阿勒泰布爾津縣禾木村吉克普林國際滑雪場附近，其視頻已獲超1萬網友點讚，有網友好奇他滑出去會是哪個國家，該滑雪者回覆稱是蒙古國。

公開資料顯示，吉克普林國際滑雪度假區位於國家5A級景區喀納斯景區禾木鄉，滑雪場最高海拔2848米，最大落差1466米，為中國滑雪場之最。滑雪場雪道103條；總長度108公里，其中野雪道38公里；雪道面積392公頃，其中野雪道110公頃，其它野雪滑行區域面積大於2500公頃。

地圖顯示，該雪場與三個鄰國距離都不遠，東邊是蒙古，北邊是俄羅斯 ，西邊是哈薩克斯坦 。

吉克普林國際滑雪場工作人員回應稱，確有此事。滑雪場有規定的滑道，也畫定野雪區，但這名顧客滑到了雪場畫定的野雪區以外的區域，被邊境巡邏人員發現，之後被雪場的摩托車隊拉回。根據雪場相關規定，該顧客被雪場拉黑。

滑雪愛好者吳先生專程到吉克普林雪場滑過三次雪，1月中旬才從該雪場離開。吳先生說，該雪場是數座大山相連，面積很大，雪場內有規定的滑道，進入雪場前相關工作人員會提醒禁止在滑道外滑雪，滑道距離邊境線只有十多公里。「要是滑到邊境，會被雪場拉黑，辦卡會員的滑雪卡直接作廢，也無法購買單日票。」他說。

布爾津縣禾木邊防派出所民警稱，雪場巡邏人員發現有人滑到邊境線後，會將其交給派出所處理，警方和雪場會將其拉入黑名單。當天確有一名滑雪者因滑到邊境線，已被警方批評教育。

該民警還提醒廣大滑雪者，在雪場規定區域內滑雪，「雪場會提醒不要進入邊境管理區域，要是越過鐵絲網，還會被拘留三天。」