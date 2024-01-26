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少女遭2人性侵1無罪 內蒙檢方過濾10萬條微信記錄 成功翻案

中國新聞組／綜合報導
內蒙古一國小六年級女孩懷孕，性侵者有兩名，一人被判10年半，另一人卻被判無罪。經檢察機關抗訴後，罪犯獲刑6年。示意圖。（取材自正義網）
內蒙古一國小六年級女孩懷孕，性侵者有兩名，一人被判10年半，另一人卻被判無罪。經檢察機關抗訴後，罪犯獲刑6年。示意圖。（取材自正義網）

內蒙古鄂爾多斯市，一起涉及未成年人的性侵案件引起廣泛關注。六年級的女孩小華2021年4月被發現懷孕，她指控與她家有聯繫的維修工「王師傅」和自己的李姓大伯。然而DNA鑑定排除了王師傅的嫌疑，他被判無罪。檢察官過濾十幾萬條微信記錄，找到王師傅性侵小華的證據，經檢察機關抗訴，最終王師傅因犯強姦罪獲刑六年。

判決一出，引起網民熱議，有人留言「毀掉一個小女孩的一生，代價只有6年」，也有人酸「這都能判無罪，牛逼」，還有人留言感謝感謝檢察官的堅持不懈，讓真相大白，強姦犯被判刑。

檢察日報報導，小華2021年4月懷孕，「王師傅」是小華說出來的第一個性侵者。王師傅因幫助維修小華家的物品結識了小華和其母親，後時常幫助這對單親母女。小華母親氣憤地帶著孩子與王師傅對峙，他矢口否認。小華母親報警，王師傅拒不認罪。經鑑定，小華腹中胎兒的DNA與王師傅不匹配。

在檢察官的疏導和詢問下，小華又供稱李姓大伯性侵她。小華的父親早逝，大伯一直很照顧她們母女。經DNA鑑定，李男確為小華腹中胎兒的生物學父親。2022年3月，李男因犯強姦罪被法院判處有期徒刑十年六個月。

據報導，王師傅到案後拒不認罪，全案只有小華的陳述而無其他證據，後王師傅被判無罪。2022年3月，小華居住地檢察院向鄂爾多斯市檢察院提起抗訴，鄂爾多斯市檢察院支持並成立辦案組開展調查。

出庭前，辦案組把十幾萬條微信記錄逐字逐句進行梳理，均能證實王師傅與小華經常電話聯繫。小華能準確地辨認出王師傅與其發生性關係時所穿的衣物等。作為不滿14周歲的未成年人，小華對王師傅的犯罪行為陳述穩定，合乎情理、邏輯，還提到王師傅身體有臭味，證明與其接觸非常親密，已經超出正常社交距離

報導指出，王師傅於2022年8月出庭時，仍矢口否認其曾與小華單獨見面，但微信轉帳記錄中有面對面掃二維碼的付款記錄，讓王師傅的無罪供述不攻自破。最終，鄂爾多斯市中級法院採納檢察機關的抗訴意見，認定王某（即王師傅）犯強姦罪，判處其有期徒刑六年。

微信 DNA 社交距離

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