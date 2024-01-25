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影視投資詐財7億 逾2000人受害 舒淇、郭富城也捲入

中國新聞組╱北京25日電
蘭州警方抓獲涉案人員。 (取材自蘭州市公安局)
蘭州警方抓獲涉案人員。 (取材自蘭州市公安局)

「多位明星參演電影涉投資詐騙案」登上微博熱搜引發關注。報導指出，涉案影視傳媒公司共4家，涉及電影共12部，其中舒淇主演的電影「痞子愛人」和郭富城、楊千嬅主演的「麥路人」位列其中。

紅星新聞報導，甘肅蘭州檢警近日發布一則通告，2022年偵辦以李某某為首的影視投資詐騙案件，由於犯罪團夥多任職電影公司，詐騙手法具迷惑性和隱蔽性，不易察覺，目前追查發現被害人多達2100多人且遍布全國，涉案金額高達人民幣7億多元(約9836萬美元)。由於仍有不少被害人未報案，警方呼籲出面協助釐清案情。不排除案情會愈滾愈大。

報導說，犯罪團伙通過精心設計編排話術，包裝使用「講師」「助理」等身分，利用QQ、微信等社交軟件，吸引投資人投資股票。然後誇大電影製作成本及票房預期收益，引導投資人購買電影「收益份額」實施詐騙。僅將其中少部分詐騙金額用於支付給電影出品方購買份額，剩餘款項則被用於實施詐騙運營及個人揮霍。

根據警方通告，此案共涉及4家公司，包括北京八毫米文化傳媒有限公司、中瑞泰豐（北京）文化傳播有限公司、北京中影鑫藝國際影視文化傳媒有限公司、北京麥豐盛世文化傳媒有限公司；涉及12部電影，包括「梵高計劃」、「孫悟空之噬天魔猴」、「麥路人」、「怒海營救」、「詩人」、「玩命營救」、「歐巴，你好帥」、「痞子愛人」、「錢在囧途」、「全心愛你」、「上海上海」、「魯班地宮」，其中「麥路人」已經上映。

警方表示，涉案人員是從正規影視公司購買一小部分電影份額，再轉包加價出售，更具有迷惑性。比如只買了電影10%或更少的份額，然後通過「水軍」擴大宣傳，讓人以為這部電影是他們拍的，然後用高收益來騙取受害人的信任。

警方目前掌握的幾名涉案人員早期都在大電影公司或影視公司待過，所以對電影業的規則非常熟悉。

值得關注的是，在「多位明星參演電影涉影視投資詐騙案」話題登上熱搜後，女星賈玲執導的檔歲電影「熱辣滾燙」23日發布聲明，稱近期不法分子冒充該片出品方、投資方等，以電影投資、版權認購、收益轉讓等名義進行非法融資的情況。該公司未授權任何個人、公司、機構以該片名義對外開展任何投融資合作，特提醒投資者提高警惕，謹防上當受騙。

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