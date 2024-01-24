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浙江男吃餃子剩醋被收費？老闆：只是提醒別浪費 他返回多付2元

中國新聞組／北京25日電
男子發影片反映：在餐廳吃餃子剩醋「被收費」。（視頻截圖）
男子發影片反映：在餐廳吃餃子剩醋「被收費」。（視頻截圖）

近日，一則「顧客吃餃子剩醋被收費」的影片在網路上引發關注。發布影片的男子稱，他和一位朋友在浙江嘉興海寧市一家餐廳吃飯，兩個人點了幾個菜，加一盤餃子。埋單時，老闆娘說他們給碟裡倒的醋太多，剩下了，很浪費，要收錢，雙方發生爭執。餐館事後回應，當時只是提醒顧客不要浪費，並沒收取醋的費用，顧客埋單離開餐館一段時間後，又返回餐館多付2元（人民幣，下同）離去。

來源：YouTube

華商報報導，影片中，兩位顧客吃碟中的醋確實都沒吃完。一位老闆娘模樣的中年女性說：「這不浪費嗎？按這樣的，誰家不收錢？」發布影片的男子說：吃餃子，剩點醋，要收費，真是搞笑，也是第一次聽到。

男子指出，倒醋的吃碟直徑約小拇指長，他們倒的醋也不是很多，但最後確實剩了一些。

據報導，飯店老闆娘表示，他們是夫妻店，店面不大。1月21日晚上，兩位男顧客到他們店裡吃飯。「兩人點了三道菜，一份餃子，一份米飯。埋單時，我問他們是否使用收費餐具，他們說沒有，我就收了他們94元餐費和1元的打包盒費，總共95元。」

老闆娘稱，打包期間，她發現兩位顧客碟子裡的醋和辣椒油都剩下不少，就善意提醒兩人，小餐館做生意不容易，可以隨便吃，但不要浪費，很多地方對這種浪費現象是要收費的。

「他已經埋完單了，我怎麼可能再收他的錢？」老闆娘說，小飯店賺的是辛苦錢，他們不怕顧客吃，就怕顧客浪費。顧客吃飯時剩下一點點醋和辣汁都是正常的，他們能理解，但剩的太多，他們就很心疼。

老闆娘說，打完包包後，兩位顧客就走了。大約半小時後，兩人又回到餐館，用手機又掃了2元。還說他們打了12315投訴專線，第二天市場監管部門就會處罰餐廳。「我早上一直在等當地市場監管部門來店裡調查此事，截至現在，還沒來。」老闆娘說，他們店有監控，市場監管部門調查時，他們會客觀、真實反映情況。

餐廳老闆說，當晚，他曾將對方多付的2元錢連同之前支付的95元錢通過支付寶退給對方，但對方很快就轉了過來，他再次退過去，對方又轉了回來。等他第三次退時，可能是對方將他封鎖了，已經退不過去。

而發布影片的男子指出，他們第一次給餐廳付款後，後面的2元是他們與餐館夫婦爭辯後，出門後覺得很憋屈，就又返回餐館付了2元錢，前後相隔10多分鐘。他稱，事發後餐廳老闆報警，當地警方已聯絡他的朋友了解此事，詢問他們的訴求。他稱，餐廳應該有監控，希望相關部門能調出當時的監控，看到底是誰對誰錯。

餃子 支付寶

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