上海翁機票買錯日期立即取消…付6338元卻只退269元

網上買機票選錯日期，退票手續費驚人。（取材自上觀新聞微信公眾號）

近日，上海一名老先生在東航App 上購買一張上海飛往澳洲 6338元（人民幣，下同）的機票，在付款1分鐘後發現自己買錯日期，立即在App上選擇「取消訂閱」，沒想到之後收到的退款金額僅269元，「手續費」高達5340元的，約占機票總價的84%。

「上觀新聞」微信公眾號報導，上海龔先生近日在東航App上購買一張1月10日從上海飛往澳洲機票，票價6338元（含稅）。他在付款1分鐘後，再次核對日期時，卻發現自己買錯日期。事後，龔先生獲得的退款金額僅269元。

龔先生立即聯絡東航客服，但工作人員表示，客票上若帶有「不可退票」的字樣，只能退還除燃油附加費之外的其他稅費，無法進一步申訴。對此，龔先生表示，強行規定「不可退票」並不合理；另外，在支付時，系統也並未明確彈出窗口通知，沒盡到告知的義務。

最後，東航與龔先生達成初步協商方案：龔先生自行再購買一張機票，東航承諾補償差價與「改簽費」。

實際上，最近南航、東航、國航等多家中國航空公司相繼發布航司客票退改新規，大都是降低退改費率，也擴大免費退改的範圍和適用場景。調查發現，南航和東航調整後的客票退改規則都明確提到，在票價降低的情況下，允許旅客免費退票。

南航客服人員表示，如果在購票後的24小時以內發現降價的情況，可以購買新票後免費退掉價格高的機票，但是有些特價產品機票不能參與這個規則，建議消費者在退票之前來電核實。