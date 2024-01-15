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李鐵妻子在哪? 她被爆料攜2.7億贓款逃來美國 準備離婚逍遙

中國新聞組／北京15日電
李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲傳在美國逍遙自在。(取材自微博)
李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲傳在美國逍遙自在。(取材自微博)

央視日前播出的反貪腐專題片「持續發力縱深推進」中，足球國家隊前主教練李鐵等人先後出鏡懺悔，備受關注。有媒體報導，李鐵涉案金額超2.7億元人民幣(約3773萬美元)，且牽扯多位足球相關人員。而李鐵妻子被指控拒退2.7億元贓物‍‍，攜款逃美，並欲與其離婚。

來源：YouTube

封面新聞報導，李鐵是如何一步步活成了自己最討厭的人，背後的「商業版圖」又是如何？2015年，李鐵擔任河北華夏幸福俱樂部主教練後，帶球隊打出「八連勝」的好成績。不過根據央視紀錄片，紀檢委稱，好成績背後都是假球。華夏幸福俱樂部的原董事長表示，（為此）花了1400萬元。

除了打假球獲得好成績，李鐵為了當主教練有多重保障，主動行賄300萬元。其中，李鐵當時所在的俱樂部，花200萬元向陳戌源（時任中國足球協會主席）行賄，為其說好話；李鐵自掏腰包100萬元，向劉奕（時任足協秘書長）行賄。

報導指出，李鐵任職期間貪污斂財數億元，主要透過幾種方式：

一、和老東家談「合作」。6000萬元帶4名隊員進國家隊；2020年1月，李鐵當上國足主教練的第二天，便和武漢卓爾俱樂部交易，雙方簽署6000萬元合同，李鐵帶俱樂部的四名隊員進入國家隊。根據武漢卓爾俱樂部官方微博通報，這四人分別為明天、李行、劉雲、董春雨。

二、買賣國腳名額，500萬元一位。想進國家隊嗎？先給李鐵500萬元。如果不想給錢，那對不起，不讓進，或是進了沒球踢。

三、強制兼任武漢卓爾俱樂部年薪3000萬元。2020年李鐵調任國家隊主教練後，依舊和武漢卓爾俱樂部簽訂了勞動合同，年薪稅後3000萬元，且還有3000萬元的簽字費，分五年支付。此外，李鐵還將瀋陽的公益8號公園常年據為己有，每年營業額高達數千萬元。其營運主體為瀋陽李鐵足球俱樂部有限公司，法定代表人為李鐵妻子龍菲，李鐵擔任執行董事。

報導指出，李鐵被帶走調查後，他的妻子龍菲不但不準備退還贓物款，還準備和李鐵離婚，在美國逍遙自在。

據報導，身為中國國家男子足球隊原主教練，李鐵的商業版圖與體育關聯密切。天眼查顯示，李鐵共關聯九家企業，其中六家為存續、開業狀態，包括廣州仕伯特體育發展有限公司、瀋陽李鐵足球俱樂部有限公司、廣州仕伯特環境科技有限公司（曾用名為廣州仕伯特體育設備有限公司）等，這些公司皆與運動相關，涵蓋足球訓練、球員經紀與場館營運等各環節。

報導說，如今的李鐵，在反貪腐專題片中說：「我是非常後悔的，還是要踏實，也要走正路。」

足球 武漢 李行

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